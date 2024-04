So wird das Wetter am Wochenende: Knackt Mallorca wieder die 30-Grad-Marke?

Als konstante Schwankung könnte man das Wetter auf Mallorca derzeit bezeichnen. Die Temperaturkurve nimmt ein den kommenden Tagen einen ähnlichen Verlauf wie in der vergangenen Woche. Pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen und strecken sich mächtig gen 30-Grad-Marke. Anfang der neuen Woche wird es dann schlagartig wieder kühler.

Schon am Freitag (12.4.) steigen die Temperaturen und erreichen im Tagesverlauf Höchstwerte von 23 Grad. Im Norden Mallorcas bleibt es tendenziell etwas kühler. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung. Die Sonne scheint, Wolken sind keine in Sicht. Um 20.25 Uhr sollte es daher einen schönen Sonnenuntergang geben. Die Nacht bleibt bei zweistelligen Temperaturen mild. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad.

Sonniges Wochenende auf Mallorca

Um 7.12 Uhr tritt die Sonne am Samstag ihren Dienst an. Laut Wetterkarte des spanischen Wetterdienstes Aemet gibt es den ganzen Tag lang keine einzige Wolke. Die Temperaturen steigen auf 28 Grad in der Inselmitte, an den Küsten werden es 23 Grad. Anders als am vergangenen Wochenende bringen die warmen Luftmassen diesmal keinen Saharastaub mit. Am Abend weht der Wind am Meer etwas flotter.

Am Sonntag könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Aemet geht derzeit von 29 Grad aus, das kann sich aber noch ändern. Wieder sorgt das kalte Mittelmeer dafür, dass die Luft in Küstennähe kühler bleibt. Am Sonnenschein ändert sich nichts. Die Sonnencreme darf nicht vergessen werden. Über die derzeitigen Wassertemperaturen gibt der Wetterdienst aktuell keine Auskunft. Sie dürften aber noch knapp unter der 20-Grad-Marke liegen.

Ab Dienstag kälter auf Mallorca

Am Montag tauchen ein paar Wolken auf, die Temperaturen bleiben hoch. Ab Dienstag wird es dann kälter. Gen Mitte der Woche sollen die Höchstwerte unter die 20-Grad-Marke sinken.