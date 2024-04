Ballermann-Besucher schläft im Bordell auf Mallorca ein und bricht in Panik aus

Ein Mann ist am Sonntagmorgen (14.4.) in einem Bordell an der Playa de Palma nach einem Nickerchen aufgewacht und in Panik ausgebrochen. Denn als er die Augen öffnete, war das Licht aus und der Laden geschlossen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wählte er in seiner Verzweiflung den Notruf.

Im dunklen Bordell an der Playa de Palma eingeschlossen

Zu dem Vorfall kam es in einem Bordell im Carrer Missió de Sant Diego. Das ist eine Querstraße zur Schinkenstraße zwischen dem Bierkönig und dem Megapark. Der Mann, zu dem keine näheren Angaben gemacht werden, wachte gegen 8 Uhr morgens auf. Offensichtlich hatte er tief und fest geschlafen. Beim Absperren wird ihn der Betreiber übersehen haben. Es gab keine Freunde oder Bekannte, die nach dem Mann suchten.

Feuerwehr gibt entscheidenden Tipp

Als er sich im Dunklen eingesperrt sah, bekam der Bordellgänger Platzangst und wurde panisch. Er wählte den Notruf und eine Streife der Ortspolizei kam vorbei. Die Beamten konnten jedoch keine offene Tür finden und baten die Feuerwehr um Hilfe. Um keine Tür aufbrechen zu müssen, wiesen sie den Mann an, einen Notausgang zu suchen. Aus Brandschutzgründen muss der von innen stets offen sein. Die Aktion war erfolgreich. Die Schlafmütze konnte die Tür öffnen und erblickte wieder Tageslicht.

Derzeit ist die Playa de Palma sozusagen noch im Vorglühmodus. Der Megapark ist zwar wieder geöffnet und der Bierkönig schließt sowieso das ganze Jahr nicht, die offiziellen Opening-Partys zur Saisoneröffnung stehen aber noch an. Der Bierkönig legt am Mittwoch (17.4.) mit einer viertägigen Sause los. Der Megapark zieht in der Woche darauf nach. Danach dürfte es täglich rappelvoll in der deutschen Partyhochburg werden. Bis Ende Oktober wird dann am Ballermann kräftig die Sau rausgelassen.