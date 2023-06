Der Brite Richard Thompson wird der neue Bürgermeister von Sant Joan. Der Englischlehrer holte als Spitzenkandidat der links-ökologischen Partei Més per Mallorca fünf der elf Sitze im Gemeinderat. Die Sozialisten sind als Juniorpartner an der Regierung beteiligt. Thompson wird sein Amt die ersten drei Jahre der Legislaturperiode ausüben, danach darf ein Jahr lang die Sozialistin Catalina Perelló ran, die den einzigen Sitz für ihre Partei gewann. Es ist das erste Mal, dass das Dorf im Herzen Mallorcas eine linke Gemeindeverwaltung bekommt.

Richard Thompson wurde in Brighton geboren und kam 2011 erstmals nach Sant Joan. Seit neun Jahren lebt er fest in der Gemeinde. In der vergangenen Legislaturperiode war er bereits Mitglied des Gemeinderats. Er ist nun der erste Brite, der das Amt des Bürgermeisters auf den Balearen bekleidet.

Das Amt im Dialog ausüben

In Interviews erklärte Thompson immer wieder, dass er sich als santjoaner fühle, also als Einheimischer, obwohl er nicht in dem Dorf aufgewachsen sei. Er wolle sein Amt vor allem im Dialog ausüben. "Ich sehe mich nicht als Chef, der bestimmt, wo es langgeht", erklärte er gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Seine Motivation sei vor allem, die Dinge im Dorf zu verbessern. Als leichte Aufgabe betrachte er dies nicht: "Die Arbeit in der Politik verlangt viel Mut."

Fauxpas bei der Wahl Bei der Kommunalwahl am 28. Mai kam Thompson kurz in die Schlagzeilen. Wie alle Briten und EU-Bürger auf Mallorca durfte er nur an der Gemeindewahl teilnehmen. Thompson aber warf auch Stimmzettel für den Inselrat und das Balearen-Parlament ein. Der Fehler wurde schnell bemerkt und der Politiker gab ihn auch ohne Umschweife zu. Die Wahlbeobachter der verschiedenen Parteien einigten sich schnell auf eine Lösung. Bei der Auszählung für die beiden Parlamente wurde Més per Mallorca jeweils eine Stimme abgezogen.

Nach der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags mit den Sozialisten zeigte sich der neue batle überzeugt davon, dass die Zusammenarbeit gut verlaufen werde. "Unsere Parteiprogramme haben viele Gemeinsamkeiten", sagte er gegenüber dem Regionalsender IB3.

Erste Amtshandlung

Am kommenden Montag (19.6.) hat der Politiker, der sich in seiner Freizeit unter anderem bei kulturellen und sportlichen Initiativen im Dorf engagiert, seinen ersten Arbeitstag im Rathaus. Im fließenden Mallorquinisch, mit starkem englischen Akzent, erklärte er gegenüber IB3, was seine erste Amtshandlung sein wird: "Ich werde alle Mitarbeiter bitten, mit mir auf Katalanisch zu sprechen."