Nicht nur Landesparlament und Inselrat, auch die Gemeinderäte auf Mallorca sind am Sonntag (28.5.) neu gewählt worden. Hier einige der wichtigsten Ergebnisse.

Manacor

In Manacor (45.350 Einwohner), der zweitgrößten Stadt auf Mallorca, hat sich die linke Stadtregierung an der Macht halten können. Bürgermeister Miquel Oliver konnte mit Més per Mallorca sogar noch einen Sitz hinzugewinnen.

Inca

Auch in Inca (34.000 Einwohner) ist trotz der Zugewinne von PP und Vox die Linkskoalition aus Sozialisten und Més per Mallorca bestätigt worden. Der sozialistische Bürgermeister Virgilio Moreno kann weiterregieren, obwohl ihm mit El Pi einer der Juniorpartner abhandengekommen ist. Dafür dürfte ihm weiterhin die deutsche Stadträtin Alice Weber (Més per Mallorca) zur Seite stehen.

Calvià

In der Großgemeinde Calvià (49.000 Einwohner) deutet sich hingegen ein Machtwechsel an. Die Sozialisten unter Bürgermeister Alfonso Rodríguez haben die Wahlen zwar deutlich gewonnen, könnten aber allenfalls eine Minderheitsregierung bilden. PP und Vox kommen gemeinsam auf 13 Sitze - die Mehrheit im Gemeinderat.

Andratx

In Andratx ist die PP von Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo voraussichtlich nicht mehr auf Koalitionen angewiesen. Laut den Hochrechnung kommen die Konservativen auf eine absolute Mehrheiut.

Llucmajor

Ganz anders die Situation in Llucmajor, wo gleich sieben Parteien, drei davon Lokalparteien im Gemeinderat vertreten sein werden und die Mehrheitsverhältnisse am Wahlabend enstprechend unklar waren. Wahlsiegerin ist die 36-jährige Konservative Xisca Lascolas, sie will den bislang regierenden Bürgermeister und Parteifreund Eric Jareño ablösen.

Marratxí

In Marratxí, der Nachbargemeinde von Palma, steht ein Machtwechsel an - der sozialistische Bürgermeister Miquel Cabot hat keine Mehrheit mehr. Stattdessen kommen die deutlich erstarkten PP und Vox auf eine Mehrheit rechts der Mitte.

Felanitx

Pollença

Son Servera

Sant Llorenç

Santanyí

Capdepera

Santa Margalida

Sóller