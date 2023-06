Noch ist die neue konservative Regierung nicht gebildet, doch der Machtwechsel wirft seine Schatten voraus. So hat der Ältestenrat des Balearen-Parlaments entschieden, dass am Mittwoch (28.6.) zum diesjährigen Orgullo Gay, wie der Pride Day in Spanien heißt, keine Regenbogenflagge am Gebäude der Institution in Palma de Mallorca gehisst wird. Die zwei Vertreter der konservativen Volkspartei (PP) im Ältestenrat stimmten zusammen mit dem Parlamentspräsidenten Gabriel Le Senne von den Rechtspopulisten (Vox) gegen die symbolische Geste, für die die beiden Vertreter der Sozialisten eingetreten waren.

Kein Konsens

Die PP erklärte ihre Ablehnung damit, dass man bereits in der Vergangenheit übereingekommen sei, dass nur institutionelle Fahnen am Parlamentsgebäude gehisst werden sollten und es für den Antrag der Sozialisten keinen Konsens gebe. Diese wiederum kritisierten die Entscheidung scharf. Die neue konservative Regierung werfe Mallorca um Jahrzehnte zurück, es habe längst einen gesellschaftlichen Konsens gegeben, für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bi- und Transsexuellen einzutreten.

Anders im Rathaus von Palma de Mallorca, wo die Volkspartei (PP) bereits die Regierung angetreten und das bisherige Linksbündnis abgelöst hat. Am Balkon wurde bereits am Dienstag die Regenbogen-Fahne aufgehängt. Man trete für die Freiheitsrechte der LGTBI-Community mit ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Rathauses, wo der PP-Kandidat Jaime Martínez eine Minderheitenregierung anführt.

Logo der Polizei ausgetauscht

Die Ortspolizei von Palma de Mallorca wiederum, die in den vergangenen Jahren in ihren sozialen Netzwerken ebenfalls Farbe bekannte, machte in diesem Jahr eine Kehrtwende. Nachdem das Logo in den sozialen Netzwerken der Policía Local am Dienstag für einige Stunden die Regenbogenfarben zeigte, wurde es später wieder ausgewechselt.

In der Gemeinde Marratxí, wo PP und Vox eine Regierungskoalition gebildet haben, wurde die Regenbogenflagge gehisst. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, dass hoffentlich bald der Tag gekommen sei, an dem niemand dafür bewertet werde, wen er in welcher Form liebe.

Kundgebung in Palma de Mallorca

Zur alljährlichen Gay-Pride-Demonstration wurden am Mittwoch unterdessen vor dem Hintergrund des Machtzuwachses von Vox in Spanien mehr Teilnehmer als sonst erwartet. Die Kundgebung beginnt gegen 18 Uhr auf dem Passeig del Born in Palma. Von dort geht es durch die Innenstadt bis zum Parc de les Estacions.