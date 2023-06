Jaime Martínez: Das wissen wir vom neuen Chef im Rathaus von Palma de Mallorca

Jaime Martínez ist seit Samstag (17.6.) der neue Bürgermeister von Palma de Mallorca und damit Nachfolger des Sozialisten José Hila. Der 52-jährige Martínez von der konservativen Volkspartei startet mit einer Minderheitsregierung in die Amtszeit, nachdem er eine Koalition mit Vox ausgeschlossen hatte. Für seine Wahl reichte eine einfache Mehrheit.

Zum Amtsantritt formulierte Martínez eine äußerst versöhnliche Rede – angesichts seiner politischen Situation bleibt ihm auch wenig anderes übrig. Er reiche allen Parteien im Stadtrat die Hand, sagte Martínez, der die Opposition darum bat, ihm in „seiner Mission“ zu helfen. Ihm dürfte dabei zugutekommen, dass er als ein dialogbereiter Politiker bekannt ist, der gut zuhören kann.

Jaime Martínez ist ein Familienmensch

Freunde und Bekannte, genauso aber politische Rivalen, sagen Martínez nach, dass er zwar eine klare Vorstellung von dem hat, was er will, dabei aber stets empathisch und freundlich zu Werke geht. Martínez ist ein Familienmensch, verheiratet und mit drei Kindern, von denen zwei noch zu Hause leben. Sein Tag beginnt mit einem Spaziergang mit dem Hund und einem Kaffee mit seinem Bruder. Danach schaut er gerne in seinem Architekturbüro Homeart im Stadtteil Foners vorbei. Martínez wusste bereits früh, dass er seinem Vater, einem bedeutenden Architekten, nacheifern will. Jaime Martínez studierte an der Escola Tècnica Superior d’Arquitectura in Barcelona, 1997 machte er seinen Abschluss.

Wieder in Palma eröffnete er noch im selben Jahr gemeinsam mit seiner späteren Frau Patricia Domínguez sein Studio Homeart, das sich auf touristische Bauten spezialisiert hat. So war das Studio für den Bau des Hyatt Hotels in Canyamel 2015 und die grundlegende Renovierung des Riu Concordia an der Playa de Palma 2020 verantwortlich.

Die rechte Hand von Carlos Delgado

Ersten Kontakt mit der Politik hatte Martínez bereits 1999 als Gemeindearchitekt in Calvià. Fünf Jahre später bekam er den Posten des stellvertretenden Raumplanungsdezernenten im Rathaus und wurde schnell zur rechten Hand des damaligen Bürgermeisters und PP-Hardliners Carlos Delgado. Den Sprung in die Balearen-Regierung schaffte Martínez 2011 als Generaldirektor des Tourismusministeriums, das Carlos Delgado als Minister leitete. Nach dem Rücktritt Delgados im Jahr 2013 übernahm Martínez bis zur Machtübernahme des Linkspaktes 2015 das Tourismusministerium – der bisherige Höhepunkt in seiner politischen Laufbahn.

Der 52-jährige Kunstsammler und begeisterte Leser historischer Romane ist seit 2021 Chef der PP in Palma – und hat sich entsprechend für das Bürgermeisteramt vorbereiten können. Anfang der Woche stellte er sein zehnköpfiges Stadtratsteam vor, darunter ist mit Javier Bonet der Ehemann der designierten Ministerpräsidentin Marga Prohens als seine rechte Hand und Nummer zwei. In welche Richtung die Politik in den kommenden vier Jahren geht, ließ Martínez auch bereits anklingen: Die Ferienvermietung bleibt verboten, die ORA-Parkzone soll ausgeweitet werden, und es soll sauberer werden in Palma.