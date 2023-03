In der vergangenen Saison hat sich Real Mallorca erst am letzten Spieltag gegen Osasuna zum Klassenerhalt gezittert. Diesmal sieht es bislang zumindest nach einem entspannteren Szenario aus. Am Freitag (31.3.) empfangen die Mallorquiner das Team aus Pamplona. Entschieden ist nach dem Aufeinandertreffen noch nichts, aber der Inselclub kann einen wichtigen Schritt in Richtung eines weiteren Jahres in der ersten Liga machen.

Mit 42 Punkten auf der sicheren Seite Seit vier Spielen wartet Real Mallorca auf einen Sieg, die Verantwortlichen strahlen nach außen weiterhin Ruhe aus. Sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat der Elfte noch, zudem müssten einige Kellerkinder eine Siegesserie starten, ehe es brenzlig wird. „Ich denke, mit 42 Punkten sind wir in dieser Saison auf der sicheren Seite“, sagte Mittelfeldspieler Dani Rodríguez im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“. Dafür müsste die Elf von Trainer Javier Aguirre in den verbleibenden zwölf Spielen noch zehn Punkte holen. Das klingt mehr als machbar. Gleiche Anzahl Punkte, Tore und Gegentore Osasuna befindet sich auf Augenhöhe. Wie Real Mallorca haben die pamplonicas 22 Tore geschossen und 27 Treffer kassiert, dabei aber zwei Punkte mehr geholt, was für den neunten Platz reicht. Die vergangenen drei Spiele gab es aber keinen Sieg. Mit Chimy Ávila fehlt der wichtigste Spieler und Torschütze bei der Auswärtspartie auf der Insel. Sein Stellenwert ist vergleichbar mit dem von Vedat Muriqi. Karten gibt es ab 25 Euro unter entradas.rcdmallorca.es.