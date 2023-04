Wie sich Real Mallorca mit der Eichhörnchentaktik zum Klassenerhalt knabbert

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Real Mallorca hat in einem spektakulären Spiel am Sonntag (9.4.) beim 3:3-Unentschieden gegen Real Valladolid einen Punkt geholt. Der Erstligist ist zwar seit sechs Spielen sieglos, konnte nun aber zumindest das zweite Mal in Folge Zählbares mitnehmen. Der Rückstand auf die Abstiegsplätze beträgt derzeit sieben Punkte, wobei die Mallorquiner im direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit entscheidet, gegen den Tabellenachtzehnten Valencia führen.

Im Montagabendspiel (17.4.) tritt Real Mallorca in Galicien an. Dort geht es gegen den Tabellennachbarn Celta de Vigo. Die Galicier haben ihren verkorksten Saisonstart längst aufgeholt und zuletzt sieben Spiele in Folge nicht verloren. Ein Punkt würde das mallorquinische Eichhörnchen gegen einen solchen Gegner wohl freuen.

Jetzt geht es um die Wurst

Der Saisonendspurt wird in Spanien gerne als Luis-Aragonés-Phase bezeichnet. „In den letzten zehn Spielen kann man alles gewinnen. Es geht darum, mit einer guten Position in den Schlussspurt zu gehen und keine Punkte entwischen zu lassen“, sagte der frühere Trainer von Real Mallorcas und Europameister mit Spanien einst.

Der Abstiegskampf ist in dieser Saison extrem spannend. Der abgeschlagene Tabellenletzte Elche, der kurioserweise vier der mickrigen 13 Punkte gegen Real Mallorca holte, wartet bei 16 Zählern Rückstand eigentlich nur noch auf die Vollstreckung. Ansonsten lässt sich der Tabellenkeller schlecht abgrenzen. Espanyol Barcelona und Valencia stehen derzeit mit 27 Punkten unter dem Strich, der die Abstiegsplätze markiert. Darüber geht es in der Tabelle meist in Einerschritten langsam nach oben.

Drei Siege – oder eine ganze Reihe an Unentschieden – wird der Zwölfte Real Mallorca wohl noch in den ausstehenden zehn Spielen holen müssen, um auf der sicheren Seite zu stehen. Da bieten sich die Heimspiele gegen Getafe und Cádiz oder die Auswärtsauftritte gegen Girona oder Almería an.

Auf der anderen Seite der Tabelle geht es wesentlich entspannter zu. Der Titelkampf ist praktisch entschieden. Real Madrid stolperte bei der 2:3-Pleite gegen Villarreal erneut, wenngleich Barça (0:0 gegen Girona) den Patzer nicht komplett nutzte. Dennoch haben die Katalanen als Tabellenführer 13 Punkte Vorsprung. Barça müsste mindestens fünf der zehn ausstehenden Spiele verlieren, damit noch einmal Spannung aufkommt. Angesichts der zwei Partien, die der FC Barcelona in der Liga bislang verloren hat, ist das unwahrscheinlich. Real und Atlético Madrid haben die Qualifikation für die Champions League relativ sicher.

Atlético Baleares gewinnt

Auch bei Inselkonkurrent Atlético Baleares sieht die Welt langsam wieder etwas rosiger aus. Der Club des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann gewann am Sonntag mit 3:2 gegen Alcoyano und kletterte auf den 13. Platz. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt jedoch nur einen Punkt. Seit sechs Spielen ist das Team von Trainer Tato derzeit ungeschlagen. Noch länger hält die Serie vom kommenden Gegner. Am Sonntag geht es auswärts gegen den Dritten Real Murcia, die seit zehn Spielen keine Niederlage kassiert haben. Drei der sieben noch ausstehenden Spiele gehen für Atlético Baleares gegen Abstiegskandidaten. Das werden spannende Wochen.