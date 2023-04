Jede Menge Prominenz tritt in diesem Jahr bei der Radrundfahrt Mallorca 312 in die Pedale. Das Event, das sich längst im Radsportkalender auf der Insel etabliert hat, steigt am Samstag (29.4.). Start ist um 6.30 Uhr an der Platja de Muro, wo unter anderem auch der ehemalige deutsche Sprinter André Greipel an der Linie steht. Der Rostocker beendete im Herbst 2021 seine aktive Karriere, in der er zum erfolgreichsten deutschen Radsportler wurde – und das immer etwas abseits der Kamerateams. Greipel gewann 158 Rennen oder Etappen, allein elf davon bei der Tour de France, sieben beim Giro d’Italia und vier bei der Vuelta a España. Kein deutscher Radsportler hat je mehr Siege eingefahren.

Greipel trifft am Start auf weitere frühere Legenden des Sports wie etwa die Spanier Alberto Contador, Joseba Beloki, Pedro Horrillo, Óscar Pereiro und Óscar Freire oder den Italiener Ivan Basso sowie den Iren Sean Kelly. Eine besondere Ehrung wird dem Italiener Vincenzo Nibali zuteil. Er darf das Trikot mit der Startnummer 312 tragen, das im vergangenen Jahr sein Landsmann Ivan Basso überstreifte. Der 38-jährige Nibali aus dem sizilianischen Messina hat in seiner Karriere alle drei großen Rundfahrten mindestens einmal gewonnen. Das Starterfeld ist also mit Stars nur so gespickt. Insgesamt haben die Teilnehmer an der Rundfahrt 539 Renn- oder Tagessiege auf ihrem Konto, verkünden die Veranstalter nicht ohne Stolz. Auch Weltmeistertrainer Lionel Scaloni fährt mit Und nicht nur Ex-Radprofis machen sich auf den Weg, sondern auch andere sportliche Zeitgenossen, die sich die 312, 225 oder 167 Kilometer langen Etappen zutrauen. Dazu gehört etwa auch der argentinische Weltmeistertrainer Lionel Scaloni, der auf Mallorca lebt und viel mit dem Rennrad unterwegs ist. Die Strecke führt in diesem Jahr nicht wie bisher üblich fast einmal ganz um die Insel, sondern spart den kompletten Süden aus. Vom Start weg radelt die Gruppe, die erneut aus rund 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern besteht, von der Platja de Muro über Port d’Alcúdia, Pollença und Lluc bis nach Esporles. Dort machen sich die Fahrer, die die 167 Kilometer absolvieren, über Lloseta und Campanet wieder auf den Rückweg zur Platja de Muro. Das könnte Sie interessieren: Sport Der Belgier Olivier Godfroid ist der Gewinner des Radrennens Mallorca 312 Sport Mallorca 312: Wie ein fanatischer Hobby-Radsportler das größte Inselrennen gewinnen will Sport Jan Ullrich schafft die 312 Kilometer beim Radrennen Mallorca 312 Sport Jan Ullrich bei der Rundfahrt Mallorca 312: "Ich bin zurück im Radsport" Diejenigen, die 225 Kilometer zurücklegen wollen, fahren über Estellencs, Andratx und Es Capdellà wieder zurück zur Platja de Muro. Wer sich an die kompletten 312 Kilometer wagt, biegt hinter Campanet noch auf eine Schleife über Ariany und Artà und fährt von dort wieder zurück an die Platja de Muro. Ankunft ist dort spätestens um 20.40 Uhr, dann wird das Ziel geschlossen. Im Zuge der Rundfahrt müssen am Samstag zahlreiche Straßenabschnitte auf Mallorca für den Verkehr gesperrt werden. Eine detaillierte Auflistung finden Sie hier.