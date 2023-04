Am Samstag (29.4.) findet die diesjährige Ausgabe der Radrundfahrt "Mallorca 312" auf der Insel statt. Während das Event für rund 8.000 Radsportfans vor allem die Möglichkeit bietet, die vielfältige Landschaft Mallorcas während der körperlichen Ertüchtigung zu genießen, bedeutet es für Autofahrer Geduld und gute Planung. Denn im Laufe des Tages werden zahlreiche Straßen für bestimmte Zeiträume abgesperrt.

Das Event, an dem in diesem Jahr unter anderem die Ex-Profis Andre Greipel, Alberto Contador und Ivan Basso teilnehmen, bietet den Sportlern drei Routen, die 312, 225 und 167 Kilometer lang sind. Alle starten und enden in Platja de Muro. Bis nach Esporles fahren alle Radler dieselbe Strecke, danach trennen sich die Wege.

Diese Landstraßen sind gesperrt

Von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr: Die Strecke von Platja de Muro über Port d'Alcúdia und Pollença bis nach Lluc

Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr: Von Port de Pollença über Lluc bis nach Sóller

Von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr: Von Lluc über Sóller, Deià und Valldemossa bis nach Esporles, ab da sowohl in Richtung Banyalbufar, Estellencs nach Es Capdellà, sowie nach Santa Maria

Von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr: Alle vorherigen Sperrungen sowie von Es Capdellà über Galilea und Puigpunyent nach Esporles, sowie von Santa Maria über Alaró, Lloseta, Mancor de la Vall und Selva nach Campanet

Von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr: Alle vorherigen Sperrungen ab Sóller sowie ab Campanet über Búger bis nach Sa Pobla. Von da Sperrung zum einen in Richtung Platja de Muro, zum anderen über Muro nach Santa Margalida

Von 11.30 bis 12.30 Uhr: Alle vorherigen Sperrungen ab Valldemossa

Von 12.30 bis 13.30 Uhr: Alle vorherigen Sperrungen ab Banyalbufar

Von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Alle vorherigen Sperrungen ab Es Capdellà , sowie ab Santa Margalida über Ariany, Petra und Sant Llorenç des Cardassar bis nach Artà

Von 14.30 bis 15.30 Uhr: Alle vorherigen Sperrungen ab Esporles. Die Strecke zwischen Artà und Platja de Muro eingeschränkt nutzbar

Von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Alle vorherigen Sperrungen ab Santa Maria

Von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr: Alle vorherigen Sperrungen ab Búger

Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr: Direkte Strecke zwischen Sa Pobla und Platja de Muro wieder frei. Ansonsten alle vorherigen Sperrungen ab Santa Margalida.

Von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr: Alle bisherigen Sperrungen ab Petra

Von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr: Alle bisherigen Einschränkungen ab Artà

Eine Auflistung mit gesperrten Strecken und Alternativrouten finden Sie hier. /pss