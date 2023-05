Das Volkssportrennen Mallorca 312 ist derart beliebt, dass das Event meist binnen Stunden ausverkauft ist. Viele Radfahrer bangen zwar auf der Warteliste, um noch nachrücken zu können, bleiben letztlich aber ohne Startnummer. Wie der Veranstalter am Donnerstag (4.5.) in einem offenen Brief bekannt gab, kam es beim Rennen am Samstag (29.4.) zu einer großen Anzahl an Schwarzfahrern, die für Engpässe an den Versorgungsstationen sorgten.

"Unser Team arbeitet das ganze Jahr über hart daran, die richtige Menge an Lebensmitteln abzuschätzen, um die Teilnehmer gut versorgen zu können", heißt es in dem über die sozialen Medien veröffentlichten Rundschreiben des Veranstalters. "Eine nicht kleine Anzahl an asozialen und unsolidarischen Radfahrern ohne Startnummer haben das gute Erlebnis bei unserem Rennen für die angemeldeten Teilnehmer gefährdet." Comunicat de l’organització de la Mallorca 312 OK Mobility.

______



Comunicado de la organización de la Mallorca 312 OK Mobility.

______



Mallorca 312 OK Mobility official statement. pic.twitter.com/UbVIMZ2GgK — Mallorca 312 OK Mobility (@Mallorca312) 4 de mayo de 2023 Die Schwarzfahrer hätten sich einfach an den Versorgungsstationen bedient, bei denen es in der Regel Wasser, Obst und Energieriegel gibt. Bei einer Distanz von bis zu 312 Kilometern auf der längsten Strecke ist die Verpflegung immens wichtig. Zumal es Ende April meist auch schon entsprechend warm ist. Bei 8.000 Teilnehmern ist die Lage so unübersichtlich, dass die Aufpasser an den Verpflegungsständen schlecht die schwarzen Schafe identifizieren können. Zumal es bislang den Teilnehmern freigestellt war, wie sie sich kleiden dürfen. Ohne Mallorca 312-Shirt darf 2024 nicht gefahren werden Das soll sich in der kommenden Ausgabe ändern. Wie in den Schreiben angekündigt wird, ist beim Mallorca 312 2024 das offizielle T-Shirt obligatorisch. Wer anders gekleidet mitfahren will, kann so einfach herausgefischt werden. Dafür sollen auch eigens Aufpasser engagiert werden. Wer bei dem Highlight der Radsaison auf Mallorca dabei sein möchte, muss daher wohl oder übel zum Start des Ticketverkaufes am Rechner sitzen und schnell klicken. In der Regel werden die Startplätze im Herbst verkauft. /rp