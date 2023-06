Neil Agius hat am Montagmorgen (26.6.) seinen Weltrekordversuch auf Mallorca gestartet. Der 37-jährige Malteser will über 70 Stunden lang ohne große Pausen nach Ibiza schwimmen. Das sind 160 Kilometer. Planmäßig kommt er am Mittwoch an.

Mit einer dicken Schicht Sonnencreme eingeschmiert, ging der frühere Olympia-Schwimmer an der Playa del Toro ins Wasser. Das ist der kleine Strand neben dem Luxushafen Port Adriano. Er steuert die Westküste Ibizas an, umkurvt Mallorcas Nachbarinsel einmal und hat sein Ziel an der Ostküste erreicht. Etwa 175.000 Armzüge werden dafür nötig sein. Warum macht er das überhaupt? Es ist nicht das erste Mal, dass der Malteser ein solches Projekt angeht. 2021 schwamm er 126 Kilometer in 52 Stunden. Er will damit Aufmerksamkeit für seine NGO "Wave of Change" erzeugen, die sich für die Säuberung der Meere und den Klimaschutz einsetzt. Weltrekordversuch vor Mallorca und Ibiza: Neil Agius will drei Tage ohne Pause schwimmen Unter diesem Link können Sie nachverfolgen, wo sich Neil Agius gerade befindet