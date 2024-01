Real Mallorca steht im Halbfinale der Copa del Rey. Der Erstligist setzte sich am Mittwochabend (24.1.) im Viertelfinale im Son Moix gegen das spanische Spitzenteam Girona mit 3:2 durch.

Mit Ausnahme des Torhüters setzte Real Mallorca-Trainer Javier Aguirre erstmals im Pokal auf seine erste Elf. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in der Copa del Rey kaum Geld und in den ersten Runden spielen fast alle Vereine mit B-Mannschaften. Gironas Trainer Michel schonte einige seiner Stammkräfte.

Drei Tore in 15 Minuten

Die Mallorquiner starteten überraschend offensiv, verpassten aber ein frühes Tor. Als sich der amtierende Tabellenführer gefangen hatte, konterte Real Mallorca nach 21 Minuten eiskalt. Dani Rodríguez legte quer, Cyle Larin schoss ein. Es sollte der Auftakt einer furiosen Viertelstunde werden.

Sieben Minuten später schnappte sich Publikumsliebling Abdón Prats einen Abpraller und zimmerte den Ball mit seinem linken Pferdehuf aus der Distanz in die Maschen. Wieder sieben Minuten später entschied der Schiedsrichter auf Handspiel und Elfmeter. Abdón traf zum 3:0.

Zittern in der zweiten Hälfte

Nach der Pause wechselte Michel seine Stars ein und das Spiel lief nur noch in eine Richtung. Doch Girona konnte kaum für Gefahr sorgen. Ein schmeichelhafter Elfmeterpfiff brachte den Favoriten nach 68 Minuten ins Spiel. RCD-Kapitän Antonio Raíllo regte sich dermaßen auf, dass er vom Platz flog. Stuani verwandelte den Elfer und Girona war plötzlich in Überzahl.

Doch die Minuten plätscherten vor sich hin und Real Mallorca hatte sogar die besseren Chancen, den Spielstand zu erhöhen. In der Nachspielzeit wurde es nochmal hektisch, als Savio auf 2:3 verkürzte. Doch der Inselclub sicherte sich mit einer Menge Zeitspiel den Sieg.

Zweiter Titel möglich

Neben Real Mallorca steht bislang Real Sociedad als Halbfinalist fest. Der FC Barcelona liegt derzeit gegen Athletic Bilbao hinten. Real Madrid hat sich bereits aus dem Wettbewerb verabschiedet. Den letzten Halbfinalisten machen Atlético Madrid und der FC Sevilla unter sich aus.

Die Mallorquiner schnuppern am zweiten Titel der Vereinsgeschichte. 2003 gewannen sie schon mal den Pokal. In der Liga empfängt der abstiegsbedrohte Club am Samstag (27.1.) Real Betis.