Rassistische Gesten beim Spiel gegen Real Madrid: Polizei identifiziert den Real Mallorca-Fan

Die Nationalpolizei hat einen minderjährigen Fußballzuschauer identifiziert, der beim Heimspiel von Real Mallorca gegen Real Madrid rassistischen Gesten gezeigt haben soll. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde vom Montag (15.4.) hervor.

Der Minderjährige, der das Spiel am Samstag in Begleitung eines Erwachsenen sah, soll um 19.32 Uhr, kurz nach dem Treffer durch Tchouaméni zuerst eine Wasserflasche aufs Feld geworfen haben. Danach habe er mit den Armen eine Geste vollführt, die an einen Affen erinnern sollte. Im Anschluss zeigte er dem Spieler noch den Stinkefinger und warf eine zweite Wasserflasche.

Polizei sah die Aktion schon im Stadion

Die Polizei bezeugte die Szene schon im Stadion, konnte zu dem Zeitpunkt aber nur die Würfe der Wasserflaschen sehen. Dennoch nahmen die Beamten die Personalien auf. Kameraaufnahmen zeigten später die rassistische Geste, die in Spanien für Schlagzeilen sorgte.

Kein Einzelfall auf Mallorca

Es war nicht das erste Mal, dass der Anhang von Real Mallorca derart auffällt. Fast immer werden die Fans bei den Spielen gegen Real Madrid ausfällig. Die rassistischen Kommentare richten sich meist gegen den brasilianischen Angreifer Vinicius Junior. In der Regel verlaufen die Anzeigen gegen die Zuschauer im Sande. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Stadionverbot und einer Geldstrafe.

"Der RCD Mallorca duldet und wird auch in Zukunft keinerlei rassistische Äußerungen dulden", heißt es in der Mitteilung des Clubs. Man beteilige sich "aktiv an allen Kampagnen zur Ausrottung dieser Geißel, die über den Sport hinausgeht." Der Verein spricht von einem Einzelfall, wobei das eben nicht zutrifft. Die Nationalpolizei hebt hervor, dass sie in dieser Saison alle Zuschauer, die sich rassistisch geäußert haben, rausfischen und identifizieren konnte.