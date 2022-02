Diese Tage ist viel von„Sanktionen“ die Rede – auf Spanisch las sanciones. Man wird fragen, ob die sanciones de la Unión Europea (die Sanktionen der Europäischen Union) und las sanciones de Estados Unidos (die Sanktionen der USA) Wirkung zeigen werden (si surgen efecto). Oder ob Russland (Rusia) davor wenig Angst hat, weil sanciones económicas (Wirtschaftssanktionen) und sanciones financieras (Finanzsanktionen) am Ende alle gleichermaßen treffen würden.

Auch das Wort selbst ist eine schwierige Angelegenheit. Wer das Verb sancionar (also „sanktionieren“) im Wörterbuch nachschaut, findet als Übersetzungen so scheinbar gegensätzliche Bedeutungen wie „gutheißen“, „billigen“ oder „strafen“. Klingt erst einmal nur bedingt abschreckend. Und auch das Substantiv la sanción heißt je nach Zusammenhang zwar meistens „Strafe/Sanktion“, aber in juristischen Texten eben auch „Gesetz/Bestimmung“ und manchmal sogar „Genehmigung/ Billigung/Gutheißung“. Mal im Ernst: Wer soll sich davon abschrecken lassen?

Aufgabe des Königs

In der spanischen Verfassung steht unter den Aufgaben des Königs – nachzulesen im Artikel 62 –sancionar y promulgar las leyes. Wir übersetzen das mit „erlassen und verkünden der Gesetze“. Die leyes werden schließlich auch im Königreich Spanien vom Parlament „verabschiedet“ (aprobar). Aber erst durch die sanción (Gutheißung, Billigung) durch den Monarchen ist ein Gesetz auch wirklich gültig.

Diese ambivalenten Bedeutungen haben mit dem lateinischen Ursprung zu tun. In la sanción (die Sanktion) steckt dieselbe Wurzel wie in el santo (der Heilige). Das lateinische Wort sanctio bedeutet eher „Gesetz“, „Verordnung“, „Verfassung“ oder „Statut“. Das hängt wohl damit zusammen, dass in der römischen Antike Gesetze immer auch einen religiösen Charakter hatten.

Den Römern waren Gesetz und Ordnung noch heilig, könnte man sagen. Dass in der späteren romanischen Sprachtradition vor allem diejenigen Teile einer Norm als sanciones bezeichnet wurden, die sich mit der Bestrafung befassen und somit sanción teilweise synonym zu „Strafe“ verwendet wurde, hat dann zu dieser Zweideutigkeit geführt.