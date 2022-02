In diese Situation kommen wir ziemlich oft: Ein Freund geht aus oder eine Arbeitskollegin verabschiedet sich für ein paar Tage in den Urlaub und wir wollen schnell „viel Spaß“ wünschen. Eine wörtliche Übersetzung aus dem Deutschen passt aber nicht: ¡mucha alegría! heißt eher so viel wie „viel Lebensfreude“ und ist somit völlig fehl am Platz. Und schwupps, hat sich die Kollegin verabschiedet und wir haben nur ein steifes adiós in uns hineingemurmelt.

Dabei hätten wir durchaus ein paar passende Vokabeln zur Auswahl gehabt. Achten Sie einfach mal darauf, was die anderen so sagen und üben Sie die Floskeln, bis Sie Ihnen schnell über die Lippen kommen. Zum Beispiel ¡Que te vaya bien!, was wir wörtlich mit „Es möge dir gut ergehen!“ übersetzen können, im Spanischen aber ganz salopp klingt und eigentlich fast immer passt. Manchmal hören wir auch den witzig gemeinten Ratschlag ¡Oye, pórtate bien! (Benimm dich anständig!), den jemand anders dann gleich ergänzt mit: ¡Mejor pórtate mal y pásalo bien! (Benimm dich daneben, aber hab ordentlich Spaß!). Der Ausdruck ¡Pásalo bien! entspricht wohl am ehesten unserer Formel „Viel Spaß!“. Wir hören außerdem die Varianten ¡Pásatelo bien! oder die sehr häufig gebrauchte Subjunktivform ¡Que lo pases bien! (Du mögest viel Spaß haben!) Wieder andere sagen ¡Diviértete! (Amüsier dich!) oder subjunktivisch Que te diviertas! (Du mögest dich amüsieren!). Disfrutar heißt genießen, aber auch nutzen Weitere Möglichkeiten bieten sich mit dem Verb disfrutar. Zur Auswahl stehen zum Beispiel ¡Disfruta de tus vacaciones! (Genieße deinen Urlaub!) oder eben im Subjunktiv: ¡Pues nada, que disfrutes de tus vacaciones! (übersetzt etwa: „Na dann, hoffentlich genießt du deinen Urlaub!“). Interessant ist der Begriff, weil disfrutar sprachlich von der fruta (also der „Frucht") abstammt – disfrutar ist also ursprünglich im Sinne von „die Frucht ernten“ oder „das Ergebnis seiner Arbeit genießen“ oder eben „etwas nutzen/auskosten“. Im Wörterbuch begegnen wir deshalb so unterschiedlichen Übersetzungen wie „genießen“, „haben“, „nutzen“, „verfügen“ oder „auskosten“. Weil das Wort so positiv klingt, begegnen wir ihm besonders häufig in der Werbesprache: Este coche disfruta/dispone de muchas comodidades. (Das Auto verfügt über viele bequeme Extras/ viel Komfort.) Gern genutzt wird auch die Wendung disfrutar de buena salud (etwa „sich bester Gesundheit erfreuen“ oder einfach „kerngesund sein“). In der Rechtssprache ist der Ausdruck disfrutar de un derecho (ein Recht genießen/ein Recht ausüben) üblich. Wortschatz: la fruta - Frucht, Obst

- Frucht, Obst el fruto - Frucht, Ergebnis, Resultat

- Frucht, Ergebnis, Resultat Por fin su esfuerzo ha dado fruto. - Endlich hat seine/ihre Arbeit Früchte getragen.

- Endlich hat seine/ihre Arbeit Früchte getragen. disfrutar - genießen, auskosten, etwas nutzen, über etwas verfügen

- genießen, auskosten, etwas nutzen, über etwas verfügen el disfrute - Genuss, Freude, Nutzen

- Genuss, Freude, Nutzen El arte público es para el disfrute de todos. - Öffentliche Kunst soll allen zugutekommen.

- Öffentliche Kunst soll allen zugutekommen. Su trabajo ha sido fructífero . - Seine/ihre Arbeit ist fruchtbar/ergiebig/sinnvoll/hat Früchte getragen.

. - Seine/ihre Arbeit ist fruchtbar/ergiebig/sinnvoll/hat Früchte getragen. La tierra es fértil. - Die Erde ist fruchtbar.

- Die Erde ist fruchtbar. fructificar - Früchte tragen/fruchten.

- Früchte tragen/fruchten. Su riqueza es fruto de mucho trabajo. - Sein/ihr Reichtum ist das Ergebnis harter Arbeit.

- Sein/ihr Reichtum ist das Ergebnis harter Arbeit. la manzana - Apfel

- Apfel la manzanilla - Kamille

- Kamille la pera - Birne

- Birne la uva - Weinbeere, Traube

- Weinbeere, Traube el higo - Feige

- Feige el dátil - Dattel

- Dattel la chirimoya - Rahmapfel, Cherimoya

- Rahmapfel, Cherimoya el limón - Zitrone

- Zitrone la lima - Limette

- Limette la naranja - Orange

- Orange la piña - Ananas