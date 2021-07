Spaniens ehrwürdigster Ölbaum wächst auf Mallorca: Der rund 1.150 Jahre alte Olivenbaum der Finca Can Det wurde 2020 zum "olivo más monumental" des Landes gekürt. Am Mittwoch (7.7.) hat der Baum offiziell sein Zertifikat erhalten. Ana María Romero vom Verband der Orte mit Oliven-Gewerbe (AEMO) überreichte das Dokument in einem Olivenhain der Familie Deyà, die sich heute um den Ölbaum kümmert. Auch die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol war bei der Zeremonie anwesend.

Der preisgekrönte Olivenbaum mit mehr als 6,5 Metern Durchmesser ist ein Vertreter der heimischen Sorte mit dem Namen Empeltre. Sein genaues Alter lässt sich nur schätzen. Wahrscheinlich wurde er im 9. Jahrhundert gepflanzt, also im muslimisch geprägten Mittelalter von Mallorca.

Das Gut Can Det bei Fornalutx betreibt als einziger Olivenölproduzent noch eine alte traditionelle Ölmühle. Bartomeu Deyà nahm das Zertifikat entgegen und nutze seine Dankesrede für einen Appell: "Wir müssen die Landschaft der Serra schützen, dürfen aber auch die Rolle der Finca-Besitzer nicht außer Acht lassen, die mit ihrer Arbeit dazu beitragen, sie zu erhalten." Diese Tätigkeit sei jedoch mit hohen Kosten verbunden.

Francina Armengol betonte, der Preis sei eine Anerkennung für die Anstrengung, die die Pflege der Olivenhaine bedeute und sagte: "Die Landwirtschaft hält die Serra am Leben." /bro