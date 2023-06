Eine Meeresschildkröte ist vor der Küste von Mallorca in Not geraten. Nach ihr wird nun gesucht, um ihr helfen zu können. Das große Tier wurde am Montagnachmittag (12.6.) an der Nordwestküste der Insel zwischen Sa Calobra und Cala Sant Vicenç entdeckt, wie Xisca Pujol, eine Verantwortliche der Stiftung Palma Aquarium der MZ berichtet.

Die Schildkröte der Gattung Caretta caretta habe Probleme dabei gehabt abzutauchen, wie Pujol erklärt. "Woran das genau liegt, können wir aus der Ferne und anhand von Aufnahmen nicht zweifelsfrei feststellen. Möglicherweise hat sie eine Lungenentzündung", sagt Pujol.

Ein Charterboot hatte die Schildkröte entdeckt

Verständigt wurde die Stiftung Palma Aquarium am frühen Abend von einem Charterboot, das in den Gewässern vor Mallorca unterwegs war. Die Besatzung hatte die Schildkröte entdeckt und über mehrere Ecken bei Pujol angerufen. "Besser wäre es gewesen, direkt die 112 zu verständigen, dann hätten wir das Tier vielleicht schneller ausfindig machen können", sagt die Spezialistin. So verging zu viel Zeit ab der Sichtung und bis Verantwortliche der Stiftung hätten vor Ort sein können, da es bereits dunkel wurde.

Pujol und ihr Team starteten deshalb in den sozialen Netzwerken einen Aufruf. Bei Instagram stellten sie ein kurzes Video online mit dem Aufruf, die 112 zu verständigen, wer die Schildkröte finde. "Wer das Tier sieht, sollte versuchen, es aufs Boot zu holen und dort an einen schattigen und ruhigen Ort zu setzen. Wenn möglich, sollte man die Schildkröte in ein nasses Handtuch einwickeln, ohne den Kopf dabei zu bedecken." Sollte das Tier in einem Netz gefangen sein oder durch Angelhaken oder ähnliches verletzt sein, sollte man keinesfalls versuchen, es davon zu befreien.

Schildkröte legt in Palma 106 Eier

Xisca Pujol hatte die Hoffnung, dass sich im Lauf des Dienstags jemand melden würde, der die Schildkröte gesehen hatte. Gegen 18.45 Uhr war das allerdings noch nicht der Fall. Selbst hinausfahren und das Tier suchen werde man aber nicht. "Das gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Das schaffen wir mit unseren Ressourcen nicht", erklärt Pujol.

Erst am Donnerstag (8.6.) war bekannt geworden, dass eine Meeresschildkröte erstmals auf Mallorca ausgerechnet am Stadtstrand Can Pere Antoni in Palma 106 Eier abgelegt hat, von denen 26 in das Meeresforschungslabor LIMIA des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung gebracht wurden. Dort werden sie künstlich bebrütet, um die Schlupfwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die übrigen 80 Tiere verbleiben vorerst im Nest, das von der Umweltbehörde überwacht wird, bis die Fachleute die Lebensfähigkeit der Tiere während der 45- bis 60-tägigen Brutzeit bestätigen.