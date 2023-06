Einen belebteren Ort auf Mallorca hätten sie sich kaum aussuchen können: Eine Meeresschildkröte (Caretta caretta) hat Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni auserkoren, um dort ihre Eier abzulegen. Umweltminister Miquel Mir hat am Donnerstag (8.6.) bekannt gegeben, was der Artenschutzdienst und die balearische Artenschutzbehörde Cofib am frühen Morgen bestätigten: Es handelt sich um die erste Schildkröten-Eiablage überhaupt auf Mallorca.

Das Nest am Strand enthält laut Mir 106 Eier, von denen 26 bereits in das Meeresforschungslabor LIMIA des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung gebracht wurden. Dort werden sie künstlich bebrütet, um die Schlupfwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die übrigen 80 Tiere verbleiben vorerst im Nest, das von der Umweltbehörde überwacht wird, bis die Fachleute die Lebensfähigkeit der Tiere während der 45- bis 60-tägigen Brutzeit bestätigen.

Erster Nistversuch dieses Jahr in Spanien

Ein heikles Unterfangen, wenn man bedenkt, dass die Johannisnacht vom 23. bis 24. Juni kurz bevorsteht: Zur Nit de Sant Joan füllen sich die Strände mit weiß gekleideten Menschen, die Feuer machen, grillen, tanzen und ein Mitternachtsbad nehmen. Ein Brauch, der sich nicht unbedingt mit der Nachbarschaft schutzbedürftiger, heranwachsender Schildkrötenbabys verträgt.

Beim MZ-Besuch vor Ort war das Interesse der Strandbesucher am Nest bereits groß. Viele gingen für ein Erinnerungsfoto vielleicht etwas zu nah an die Ablagestelle heran, andere Urlauber tranken in unmittelbarer Nähe unbekümmert ihr Bier. Eine sichtliche Herausforderung für die drei Mitarbeiter des balearischen Umweltministeriums, die sich vor Ort befanden. Einer erklärte auf Nachfrage, dass man sich der Sant-Joan-Problematik bewusst sei. Eine Möglichkeit, die derzeit in Erwägung gezogen wird, sei, einen Teil des Strands abzusperren. In jedem Fall würden die Eier jetzt 24 Stunden am Tag von Mitarbeitern und freiwilligen Helfern überwacht.

Die Schildkröte wird wohl noch einmal zurückkehren

Entscheidend seien dabei die ersten 48 Stunden, in denen die Temperatur konstant über 23 Grad liegen müsse – dies werde regelmäßig geprüft. Das Nest befindet sich durch einen Busch etwas im Schatten. Gelingt es aufgrund dessen nicht, die benötigte Temperatur zu wahren, sollen die Eier an einen sonnigeren Platz am gleichen Strand gebracht werden. Für die Schildkröten mache das keinen Unterschied.

Laut den Mitarbeitern des Umweltministeriums kommt eine Meeresschildkröte nach der Eiablage noch zwei bis drei Mal im Abstand von vierzehn Tagen zurück, um weitere Eier abzulegen – jedoch nicht zwangsläufig am selben Strand. Es sei aber gut möglich, in dieser Zeit einer Meeresschildkröte im Wasser zu begegnen. Wichtig: Sollten Sie ein Tier neben sich schwimmen sehen, rufen Sie unbedingt 112 an. Am Zaun und um das Nest kann man sich per QR-Code weitere Infos holen.

Auch Guillem Félix von der Artenschutzbehörde sagte in der Mitteilung: "Wir stehen gerade am Anfang der Brutzeit dieser Art und es ist daher wahrscheinlich, dass weitere Nistversuche verzeichnet werden, entweder von diesem oder anderen Exemplaren". Das Gelege in Can Pere Antoni ist der erste Nistversuch, der in diesem Jahr in Spanien beobachtet wurde und insgesamt das sechste Gelege, das auf den Balearen registriert wurde. Darunter waren drei Nester auf Menorca und zwei auf Ibiza.

So schützen Sie Schildkröten auf Mallorca

Umweltminister Miquel Mir erklärte, dass das Nest am Strand von Palma dank des Hinweises eines Bürgers um Mitternacht entdeckt worden war und wies darauf hin, dass "wenn eine Schildkröte am Strand gesehen wird, niemand sie berühren oder sich ihr auf fünfzehn Meter nähern darf". Laut der Artenschutzbehörde dürfen die Tiere auch nicht mit Blitzlicht fotografiert werden. Stattdessen sollte man sofort die 112 rufen, damit das Aktionsprotokoll in Gang gesetzt werden kann. Die Cofib bittet auch um größtmögliche Vorsicht und Umsicht bei der Bekanntmachung dieser Art von Ereignissen in den sozialen Netzwerken, um sicherzustellen, dass die Schutzmaßnahmen reibungslos durchgeführt werden.

Mir erinnerte die Öffentlichkeit daran, dass die Caretta caretta eine als gefährdet eingestufte Art ist, und rief daher alle Bürger zur Zusammenarbeit auf, um das Nest zu schützen. Normalerweise brüte die Meeresschildkröte im östlichen Mittelmeer und habe erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts begonnen, im westlichen Mittelmeer zu nisten, was wahrscheinlich auf den Anstieg der Meerestemperatur zurückzuführen ist. "Es handelt sich also um eine neue ökologische Herausforderung, die sich uns aufgrund der klimatischen Notlage stellt, unter der wir leiden", fügte er hinzu. /bro