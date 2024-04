Totale Sonnenfinsternis auf Mallorca: Wann das Naturspektakel auf der Insel zu sehen sein wird

Am Montag, dem 8. April, hat vor allem in den Vereinigten Staaten eine totale Sonnenfinsternis dafür gesorgt, dass der Tag zur Nacht wurde. Das Phänomen ist weltweit als "Große Amerikanische Sonnenfinsternis bekannt". Eine solche totale Sonnenfinsternis konnte man in Spanien seit 65 Jahren nicht mehr erleben. Das ändert sich aber bald.

Nächste totale Sonnenfinsternis steht bald bevor

Das Ereignis in den USA gibt einen Vorgeschmack auf die beiden nächsten Sonnenfinsternisse, die in Spanien sichtbar sein werden. Beide Phänomene finden innerhalb der nächsten drei Jahre statt. Die Termine sind im Kalender bereits rot markiert: Die totale Sonnenfinsternis wird jeweils am 12. August 2026 und am 2. August 2027 zu sehen sein.

Auf Mallorca ist das Naturereignis perfekt zu sehen

Die erste dieser Finsternisse kann man Vorhersagen zufolge perfekt auf Mallorca beobachten. Das Naturereignis beginnt in Nordamerika und zieht dann über Grönland und Island bis nach Europa und Nordwestafrika. Verschiedene Karten zeigen, dass die totale Finsternis gerade in großen Teilen der Balearen, Kataloniens, Galizien und dem Baskenland sehr gut zu sehen sein wird. Die Sonnenfinsternis soll in den späten Nachmittagsstunden stattfinden. Um 19.30 Uhr beginnt das Naturschauspiel im Nordwesten von Spanien und erreicht gegen 20.30 Uhr Mallorca.

Das Ereignis wird dabei nicht von langer Dauer sein: Nach weniger als zwei Minuten ist die vollständige Sonnenbedeckung schon wieder vorbei.

Die zweite Sonnenfinsternis soll am 2. August 2027 stattfinden und auf den Balearen nur teilweise zu sehen sein. Nur im Süden Andalusiens, in Ceuta und Melilla ist die totale Sonnenfinsternis an diesem Termin vollständig sichtbar.

Letzte totale Sonnenfinsternis in Spanien war 1959 zu beobachten

Die letzten totalen Sonnenfinsternisse in Spanien ereigneten sich am 30. August 1905 und am 2. Oktober 1959. Nach den beiden Naturschauspielen in den kommenden drei Jahren wird die nächste erst wieder am 12. September 2053 erwartet.

Bei einer totalen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond vollständig die Sonne, was kurzzeitig Tag in Nacht verwandelt. Für Beobachter werden die Sterne am Himmel sichtbar und die Temperatur sinkt spürbar.

Sonnenfinsternis 1999 auf Mallorca als Großereignis

Die letzte totale Sonnenfinsternis mittleren Typs auf Mallorca am 11. August 1999 erreichte damals eine Sonnenbedeckung von 72 Prozent. Auf der Insel mobilisierte das Naturschauspiel Tausende Einwohner und Touristen, die die Finsternis mit Kameras und selbstgebauten Geräten beobachteten. Es war auf der Insel die letzte partielle Sonnenfinsternis des vergangenen Jahrhunderts.