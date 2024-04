Immobilienpreise in Spanien: Balearen und Valencia verzeichnen stärksten Anstieg

Der Preis für neue und gebrauchte Wohnungen auf den Balearen ist im ersten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 8,3 Prozent gestiegen. Das ist der stärkste Anstieg unter den spanischen Regionen. Dies geht aus einer am Montag (1.4.) veröffentlichten neuen Statistik der Bewertungsgesellschaft Tinsa hervor, die auch die Balearen und Palma als einzige autonome Gemeinschaft und Hauptstadt mit Preisen über denen des Immobilienbooms der Zehner-Jahre hervorhebt.

Auf nationaler Ebene stieg der Preis im ersten Quartal des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent und nur um 0,1 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2023, dem geringsten Quartalswachstum seit Ende 2020.

Rund um Madrid und in den Küstenhauptstädten ziehen die Preise ebenfalls an

Auch in Städten im Einflussbereich von Madrid wie Guadalajara und in den Küstenhauptstädten Valencia, Almería, Santa Cruz de Tenerife und Málaga ziehen die Preise im Jahresvergleich an, während 19 spanische Provinzhauptstädte und bis zu 34 Provinzen ein praktisch stabiles Quartalswachstum aufweisen.

Für die kommenden Monate prognostiziert Tinsa eine Erholung des Marktes, da die erwartete Zinslockerung Investitionen begünstigen könnte. Der durchschnittliche Preis für Wohnungen in Spanien ist seit dem Tiefstand von 2015 um 38,6 Prozent gestiegen und liegt immer noch 18,2 unter dem Höchststand von 2007, wobei die Balearen und Palma als einzige autonome Gemeinschaft und Hauptstadt Preise über dem Immobilienboom verzeichnen, jeweils um 7,1 Prozent bzw. 4,2 Prozent höher.

Die Mehrheit der Gemeinschaften liegt in einem Bereich von jährlichen Preiserhöhungen im ersten Quartal zwischen 2 Prozent und 6 Prozent. Besonders hervorzuheben sind die Anstiege auf den Balearen (+8,3 Prozent), in der Region Valencia (+7,1 Prozent) und in Kastilien-La Mancha (+6,7 Prozent).

Wohngebäude in Madrid. / Marta Fernández / Europa Press

Die Statistik nach autonomen Gemeinschaften

Die Region Madrid (+2,3 Prozent) und Katalonien (+2,4 Prozent) zeigen im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen eine deutliche Mäßigung, während die Regionen Murcia, Asturien und Ceuta unverändert bleiben.

In Bezug auf das Quartalswachstum zeigen die Preise in den autonomen Gemeinschaften insgesamt Stabilität, wobei acht von ihnen geringfügige Rückgänge verzeichnen. Die beiden größten Rückgänge entfallen auf Katalonien (-2 Prozent) und Ceuta (-1,7 Prozent).

Im Gegensatz dazu sind Extremadura und La Rioja sowie die Küstenregionen der Balearen, Kanarischen Inseln und der Region Valencia besonders dynamisch.

Málaga ist bei den Provinzen Spitzenreiter

Nach Provinzen verzeichnete die Mehrheit einen jährlichen Anstieg zwischen 2 Prozent und 6 Prozent, wobei die Entwicklung in der Provinz Málaga im letzten Jahr besonders hervorzuheben ist (+9,9 Prozent), gefolgt von den Balearen und Guadalajara, beide mit 8,3 Prozent.

Der Aufwand für den Kauf einer Immobilie liegt im Schnitt bei 34,3 Prozent

Der theoretische jährliche Aufwand der Spanier - der Prozentsatz des verfügbaren Einkommens, den ein durchschnittlicher Haushalt für die Zahlung der ersten Rate einer Hypothek aufwenden müsste - stieg gegenüber dem vorherigen Quartal um ein Zehntel und liegt nun bei 34,3 Prozent.

Elf Provinzen überschreiten die als vernünftig betrachtete Schwelle (35 Prozent). So liegt die größte Belastung auf den Balearen, wo die örtliche Bevölkerung einem Aufwand von 58,6 Prozent gegenübersteht. Es folgen die Provinzen Málaga (51 Prozent) und Madrid (44,3 Prozent).

Unter den großen Hauptstädten zeigt Barcelona einen theoretischen Aufwand von 51,9 Prozent, gefolgt von Madrid (51,4 Prozent) und etwas weiter entfernt von Málaga (50,6 Prozent).

Monatliche Hypothekenrate

Nach Angaben des Nationalen Statistikinstituts liegt die durchschnittliche Hypothek in Spanien im vierten Quartal (letzte verfügbare Daten) bei 141.912 Euro, mit einer monatlichen Rate von 707 Euro. Auf den Balearen beträgt die durchschnittliche Hypothek 1.284 Euro pro Monat.

Andere Provinzen mit hohen monatlichen Raten sind Madrid (981 Euro pro Monat), Málaga (893 Euro), Barcelona (868 Euro) und Guipúzcoa (807 Euro). Am anderen Ende der Skala stehen die niedrigsten monatlichen Zahlungen in Cuenca (392 Euro), Lugo (409 Euro) und Jaén (413 Euro).