EU-Staaten wollen Reisen in Europa noch weiter ausbremsen

Reisen zwischen Deutschland und Mallorca könnten in den kommenden Wochen noch komplizierter werden. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben am Donnerstagabend (21.1.) weitere Reisebeschränkungen erwogen, vor allem um die Ausbreitung der neuen Mutationen des Coronavirus aufzuhalten. Zur Debatte stehen demnach neue Test- und Quarantänepflichten für Personen, die aus sogenannten dunkelroten Gebieten mit sehr hohen Inzidenzwerten einreisen. Als erstes Land hat Frankreich angekündigt, ab Sonntag (24.1.) um 0 Uhr diese Beschränkungen einzuführen. Der Test bei der Einreise darf nicht älter als 72 Stunden sein.

Keine Option ist nach Worten des EU-Ratschefs Charles Michel eine erneute Grenzschließung wie im ersten Corona-Höhepunkt im Frühjahr 2020. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte nach dem Videogipfel der Staatsoberhäupter, ihre Behörde wolle eine Erweiterung der bereits bestehenden Corona-Ampel-Karte vorschlagen. Demnach soll für Regionen, in denen sich das Coronavirus sehr stark verbreitet, eine neue "dunkelrote" Kategorie eingeführt werden. Auf der Karte werden Regionen je nach Infektionsgeschehen schon jetzt entweder grün, orange oder rot markiert.

Reisende, die dann aus dunkelroten Gebieten kämen, müssten sich laut von der Leyen darauf einstellen, dass sie bereits vor der Abreise einen negativen Test vorlegen sowie bei Ankunft in Quarantäne müssen. Von nicht unbedingt notwendigen Reisen wird dringend abgeraten. Vom Tisch sind zunächst auch Privilegien für bereits Geimpfte: Sie können vorerst nicht mit Erleichterungen beim Reisen rechnen. Zwar wollen die 27 Staaten an einem gemeinsamen Impfpass arbeiten. Die Debatte über Vorteile, die damit verbunden sein könnten, wurde aber erst einmal vertagt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits vor dem Gipfel für eine engere Kooperation mit den EU-Staaten geworben. Sie schloss allerdings auch erneute Grenzkontrollen in Deutschland nicht komplett aus. "Wenn ein Land mit einer vielleicht doppelt so hohen Inzidenz wie Deutschland alle Geschäfte aufmacht, während sie bei uns noch geschlossen sind, dann hat man natürlich ein Problem", sagte sie in Berlin. Ob Merkel dabei bestimmte Länder im Auge hatte, ist unklar. In Spanien allerdings, das derzeit eine mehr als doppelt so hohe Inzidenz wie Deutschland aufweist, sind die meisten Geschäfte derzeit geöffnet.

Bereits am 14. Januar war in Deutschland eine neue bundesweite Einreiseverordnung in Kraft getreten, nach der Reisende aus Ländern, in denen die Virus-Mutation B.1.1.7 bereits zirkuliert, bereits vor der Abreise am jeweiligen Ursprungsort einen negativen Test vorlegen müssen, so etwa beim Besteigen des Flugzeugs nach Deutschland.

Außerdem ließ das Gesundheitsministerium verlauten, dass diese Regelung auch für Länder gelte, die zu den Hochinzidenzgebieten mit mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen zählen. Spanien und damit Mallorca würde darunter fallen. Nun zählt allerdings das Robert-Koch-Institut auf einer Liste im Internet Spanien nicht zu den Hochinzidenz-Ländern. Demnach ist der Test bei einem Mallorca-Flug offenbar auch noch bei oder kurz nach Einreise nach Deutschland möglich. /jk

