Am Donnerstag (1.6.) hat es in der Inselmitte von Mallorca ordentlich geschüttet. Am stärksten war der Regen in Porreres, wo laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bis 19 Uhr 95,5 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. In den Sozialen Medien verbreiteten Anwohner Videos der sintflutartigen Niederschläge.

Aber auch an anderen Orten Mallorcas gab es starken Regen: In Montuïri fielen bis 19 Uhr 45,5 Liter pro Quadratmeter, in Lluc 42 und in Llucmajor 15 Liter pro Quadratmeter. Auch Videos aus den Gemeinden Campos und Felanitx zeigen überflutete Straßen. Andernorts, wie etwa in Palma kamen derweil nur wenige Tropfen herunter. Tormenta a Porreres. Cau lo que no està escrit. @TempsIB3 @ElTiempo_tve @BernatCompany @IB3noticies @UHmallorca pic.twitter.com/16N0ubgESo — Tomàs Bordoy (@tomasbordoy) 1 de junio de 2023 Für Freitag gilt in der Inselmitte und im Süden Mallorcas von 13 bis 19 Uhr erneut die Unwetterwarnstufe Gelb. Bis zu 25 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter sind möglich. Auch Gewitter und Hagel schließt Aemet nicht aus. Die Temperaturen liegen unterdessen den ganzen Tag über zwischen 20 und 26 Grad. Nachts kühlt es auf bis zu 13 Grad ab. So wird das Wetter am Wochenende Die Aussichten für das Wochenende sind ebenfalls durchwachsen. Eine Fahrt in den Norden klingt vielversprechend, in Pollença liegt die Regenwahrscheinlichkeit "nur" bei 50 Prozent, während für Palma hundertprozentiger Regen angesagt ist. Am Samstag zeigt die Wetterkarte von Aemet Sonne, Regentropfen und vereinzelte Gewitter an. Am Sonntag mehr Sonne und weniger Regen. Es ist gut möglich, dass es dann über weite Phasen wieder trocken bleibt. Wirklich darauf verlassen kann man sich aber nicht. Wie in weiten Teilen Spaniens ist es auf Mallorca aktuell ungewöhnlich kühl und regnerisch für die Jahreszeit. Und das bleibt zumindest auf der Insel bis auf Weiteres so. Denn auch für den Wochenstart sagt Aemet einen Sonne-Wolken-Mix voraus, wobei die Temperaturen nach dem Wochenende steigen und sich den 30 Grad nähern sollen. /pss /mwp