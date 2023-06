Der Sommer auf Mallorca kommt langsam, aber sicher in Fahrt: Die Nacht von Donnerstag (8.6.) auf Freitag war die bislang wärmste Nacht des Jahres. Laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet gab es in mindestens sieben Orten auf Mallorca eine tropische Nacht, die Tiefsttemperatur fiel dort also nicht unter die 20-Grad-Marke.

Am wärmsten war es an der Wetterstation Porto Pí in Palma, wo das Thermometer bei 22 Grad stehenblieb - die bisher höchste Tiefsttemperatur im Jahr 2023. Am Leuchtturm in Capdepera wurden 21 Grad registriert. Und 20 Grad waren es in Banyalbufar, Portocolom, am Flughafen Son Bonet in Marratxí, in Port de Sóller und in Pollença.

T mín (ºC) de hoy en #Baleares:

Ha habido #nochestropicales en varias estaciones. La temperatura mínima en Portopí ha sido la mas alta del año#Mallorca

22 Palma, Portopí

21 Far de Capdepera

20 Banyalbufar

20 Portocolom

20 Son Bonet, Aerop.

20 Sóller, Puerto

20 Pollença pic.twitter.com/p9ljldnvhN — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 9 de junio de 2023

Der Freitag wird sonnig und warm

Der Freitag ist in weiten Teilen der Insel mit vielen Wolken gestartet, im Tagesverlauf soll dann immer öfter die Sonne scheinen. Spätestens zum Feierabend und zum Auftakt ins Wochenende ist es nach der Prognose von Aemet überall auf der Insel strahlend schön. Nur noch vereinzelte Wölkchen sind dann am Himmel zu sehen.

Die Höchstwerte am Freitag steigen auf 29 Grad in Inca, 28 Grad im Inselinneren, 26 Grad an der Ostküste und in Palma sowie 24 Grad in Andratx. In der Nacht zieht es sich örtlich zu, die Werte sinken auf 20 Grad in Palma und 16 bis 18 Grad im Rest der Insel.

Am Samstag gehen die Temperaturen noch etwas hoch

Der Samstag startet teilweise bewölkt oder wolkig, vor allem über Palma sollen sich die Wolken hartnäckig halten. Spätestens ab dem frühen Nachmittag klart es dann aber überall auf, die Sonne scheint, bis sie um 21.14 Uhr untergeht. Am wärmsten wird es mit 31 Grad rund um Sa Pobla.

Auf 30 Grad schaffen es Inca und die Umgebung. Pollença und die Inselmitte erreichen 29 Grad. Kühler bleibt es wie gewohnt mit 25 bis 27 Grad an den Küsten. Nachts sinken die Werte etwas tiefer als zuvor. Eine tropische Nacht wird bei Tiefsttemperaturen von 16 bis 19 Grad nirgends erwartet.

Am Sonntag kann es örtlich tröpfeln

Am Sonntag dann zunächst mehr oder weniger dasselbe Bild. Einige Wolken, viel Sonne, gegen Nachmittag dann in der Inselmitte sowie an der Südküste und in der Bucht von Palma sogar vereinzelte Schauer. An den Temperaturen ändert sich wenig. Erneut wird es mit 30 bis 31 Grad im Norden der Insel am wärmsten. 30 Grad schaffen aber auch Llucmajor und Porreres. An den anderen Orten bleibt es bei 27 bis 29 Grad.

Die neue Woche startet zunächst ebenfalls sonnig und warm, ab Dienstag kündigt sich nach derzeitigem Stand allerdings ein Wetterumschwung mit Regen und Gewitter an. Die Temperaturen sollen dann wieder spürbar sinken.