Beginnend mit dem heutigen Tag bietet die Wetterlage in Fornalutx allen Sonnenliebhabern und Inselbesuchern Grund zur Freude. Überwiegend klare Himmel mit milden Temperaturen prägen das Bild der ersten Februarwoche des Jahres 2024.

Temperaturen und Niederschlagsaussichten

Das Thermometer zeigt stetige 16 bis 17 Grad Celsius, ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge und Entdeckungstouren durch die reizvolle Landschaft von Fornalutx. Niederschlag ist in dieser Woche eher nicht zu erwarten, denn die Wetterprognose verspricht überwiegend klaren bis leicht bewölkten Himmel.

Wind- und Druckverhältnisse

Die Windbewegungen bleiben mit Geschwindigkeiten von 1 bis 3 km/h sehr moderat, was das Wettergefühl zusätzlich angenehm macht. Der atmosphärische Druck verweilt mit Werten von 1025 bis 1034 hPa in einem stabilen Bereich, was auf eine beständige Wetterlage hindeutet.

Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die länger werdenden Tage. Die Sonnenaufgangszeiten reichen von 06:53 Uhr am Anfang der Woche bis zu 06:54 Uhr zum Ende der Woche, während die Sonnenuntergänge sich von 17:03 Uhr auf 17:12 Uhr zubewegen, was die Tage sichtlich verlängert.

Wetteraussichten im Detail

Mit derart angenehmen Wetterbedingungen steht einer erlebnisreichen Woche in FornalutxFornalutx nichts im Weg.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 02:45:17. +++