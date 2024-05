Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Caro und Andreas Robens sind nicht die einzigen, die auf Mallorca schon zahlreiche Male umgezogen sind. Auch Jenny "Delüx" musste in ihren 14 Mallorca-Jahren schon häufig Umzugskisten packen und sich in ihrer jeweils neuen Bleibe neu eingewöhnen. Während es den Robens die Gemeinde Llucmajor angetan hat, hat sich Jenny Thiesen im Nordosten oder an der Ostküste Mallorcas schnell heimisch gefühlt. "Die erste Wohnung war in Cala Millor in den Opera Apartamentos. Da waren wir in einer Penthousewohnung in der fünften Etage."

Cala Millor, Son Servera, Artá, Cala Bona

Dann sei die Auswanderin zunächst innerhalb Cala Millors umgezogen, "an den Ortseingang", wie sie sagt. Von dort aus ging es später in ein Stadthaus nach Son Severa. "Von da aus bin ich mit Leon nach Artá. Dort hatten wir eine kleine Wohnung im zweiten Stock." Weiter ging es in ein Haus in Cala Bona. "Dort war ich ziemlich lange. Dann habe ich das Haus noch einmal gewechselt, bin in eine andere Straße gezogen. Da war ich aber nur kurz."

Im Anschluss ging es in eine kleine Wohnung, die erneut in Cala Millor lag, am Ende der Fußgängerzone. Von da aus sei die Boutique- und Restaurant-Betreiberin nach Artá gezogen, in die Finca, in der die dreiköpfige Familie auch heute noch lebt und sich pudelwohl fühlt.

"Das erste Haus in Cala Bona war sehr schön, allerdings hatte ich viel mit Schimmel und Feuchtigkeit zu kämpfen. Daher musste ich dort raus", erzählt Thiesen der MZ. Die Finca, auf der sie jetzt mit ihrem Partner Achim Thiesen und Sohn Leon lebt, sei perfekt. "Es gibt viel Platz, keine Probleme beim Parken und wir haben Lagerräume. Zudem haben wir einen Pool – das macht viel aus – und keine Nachbarn, Ruhe sowie einen schönen Blick."

Nach Cala Millor habe es die Auswanderin im November 2010 mit nur 23 Jahren überhaupt nur verschlagen, weil sie und Jens Büchner dort damals ein leerstehendes Lokal bei Ebay Kleinanzeigen gefunden hatten. "Wir hatten uns erst etwas in Peguera angeschaut. Das war aber so ein Schlauchladen, der hat mir nicht so gefallen", erzählte Jenny Thiesen der MZ. Unter anderem da Cala Millor bei deutschen Urlaubern sehr beliebt ist, habe sie sich schnell mit dem Ort angefreundet und letztlich das Lokal dort angemietet.

Auf die Frage, ob sie sich nach all den Umzügen nicht schon einmal überlegt habe, eine Immobilie zu kaufen, sagte die Mutter eines Sohnes: "Wir haben mal überlegt und darüber gesprochen, aber momentan sind wir als Mieter noch ganz glücklich."

Eine Auswanderin mit langer Erfolgsgeschichte

Jennifer Thiesen - damals hieß sie noch Jennifer Matthias - war vor 14 Jahren gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Sohn Leon und ihrem damaligen Lebensgefährten nach Mallorca gekommen. Beruflich lief es von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre Boutique in Cala Millor, mit der sie bis heute viel Erfolg hat. Seitdem war sie immer wieder auch im Vox-Format zu sehen gewesen.

Im Jahr 2022 heiratete Jennifer Thiesen dann Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland, die Hochzeit war in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Ende 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt, die ebenfalls von Vox dokumentiert wurde. Mittlerweile betreibt das Paar auch in Artà eine Boutique und in Cala Millor das Restaurant "Happy Schnitzel".