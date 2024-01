Das Wetter in Campos präsentiert sich in den letzten Tagen des Januars und zu Beginn des Februars mit einer Mischung aus warmen Temperaturen und regnerischen Tagen. Die Bewohner und Besucher von Campos sollten sich auf eine feuchtwarme Atmosphäre auf Mallorca einstellen.

Feuchtigkeit und Regenschauer dominieren das Wetter in Campos

Am Sonntag, den 28. Januar 2024, wird es in Campos bei Temperaturen von 27°C moderaten Regen geben. Der Wind weht sanft mit nur 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 89%. Ein prägendes Hochdruckgebiet bestimmt das Wettergeschehen, was durch einen Luftdruck von 1014 hPa zum Ausdruck kommt. An diesem Tag steigt die Sonne um 8:23 Uhr und verabschiedet sich wieder um 21:32 Uhr.

Der 29. Januar bringt ähnliche Bedingungen mit sich - Temperaturen von 31°C und moderate Regenfälle. Der Wind verstärkt sich leicht auf 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 64%, während der Druck leicht auf 1013 hPa fällt.

Leichter Regen und angenehme Wärme für Campos

Dienstag, 30. Januar, und Mittwoch, 31. Januar, zeigen sich mit leichtem Regen und Höchsttemperaturen von 31°C bzw. 33°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 2-3 km/h weiterhin gering und bietet somit kaum Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeitswerte von 65% und 55% deuten auf eine allmähliche Verringerung der empfundenen Schwüle hin.

Der 01. Februar 2024 setzt diesen Trend fort mit einer zu erwartenden Höchsttemperatur von 32°C und moderaten Regenfällen, während der 02. und 03. Februar leichtere Niederschläge bei Temperaturen um die 31°C bzw. 30°C versprechen. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht eine Geschwindigkeit von 4 km/h.

Regen und Temperaturaussichten für Campos

Zum Abschluss der Wetterprognose für die erste Februarwoche, speziell am 04. Februar, erwartet uns in Campos wieder leichter Regen mit Temperaturen von etwa 31°C und einer relativen Feuchtigkeit von 61%. Die Sonne geht an diesem Tag um 8:28 Uhr auf und wird uns bis zum Sonnenuntergang um 21:29 Uhr begleiten.

Für alle, die Aktivitäten im Freien in Campos planen, ist es ratsam, einen Regenschirm dabei zu haben und leichte, atmungsaktive Kleidung zu tragen, um der Wärme und erhöhten Luftfeuchtigkeit gerecht zu werden. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der aktuellen Wettervorhersage für Campos auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.1.2024, 02:34:34. +++