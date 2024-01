Das malerische Bergdorf Fornalutx auf der Baleareninsel Mallorca erfreut sich zu Beginn des Februars an angenehm milden Temperaturen und einer Reihe sonniger Tage. Während die Inselbewohner und Besucher den Blick auf die sattgrünen Orangenhaine genießen, bleibt das Wetterverhalten größtenteils stabil und trocken.

Wetterüberblick für Fornalutx: 31. Januar bis 7. Februar 2024

Wir starten in die letzte Januarwoche mit einem Tag unter teilweise bewölktem Himmel und einer Temperatur von 15°C. Der 1. Februar zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer leichten Temperatursteigerung auf 17°C. In den darauffolgenden Tagen ist der Himmel überwiegend bedeckt, aber es bleibt trocken und angenehm mit 15 bis 18°C.

Die Windgeschwindigkeiten bewegen sich im leicht spürbaren Bereich zwischen 1 und 4 km/h, was für Wanderer und Naturliebhaber ideale Bedingungen schafft, um die atemberaubenden Landschaften Fornalutx'Fornalutx zu erkunden. Die Luftfeuchtigkeit variiert im moderaten Bereich und die Luftdruckwerte bleiben stabil, was auf ein beständiges Wetterphänomen in dieser Woche hindeutet.

Detailierte Tagesvorhersagen für eine traumhafte Woche in Fornalutx

Ausflugstipps und Aktivitäten für perfekte Urlaubstage: Nutzen Sie diesen Wetterbericht, um Ihre Aktivitäten in Fornalutx zu planen. Ob Spaziergänge durch die Altstadt, Wanderungen im Tramuntana-Gebirge oder genüssliche Momente in den lokalen Cafés – die erste Februarwoche verspricht pures Wohlbefinden unter Mallorcas Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.1.2024, 02:30:51. +++