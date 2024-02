Das Wetter in Llucmajor präsentiert sich in den kommenden Tagen von seiner wechselhaften Seite. Uns erwarten Tage voller Sonnenschein, vereinzelt durchsetzt von bewölkten Momenten, während die Temperaturen angenehme Werte erreichen.

Wetterlage aktuell und Ausblick auf das Wochenende

Am heutigen Freitag, dem 2. Februar 2024, erwacht Llucmajor unter einigen Wolken und erreicht tagsüber eine Höchsttemperatur von 16°C. Ein leichter Wind weht mit 8 km/h, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei moderaten 57%. Der morgige Samstag, ein Tag mit klarem Himmel, läutet das Wochenende mit ebenso 16°C und ähnlichen Windverhältnissen ein. Der behagliche Wettercharakter setzt sich am Sonntag fort, wobei die Temperaturen sich bei komfortablen 15°C halten.

Die Vorhersage für die erste Februarwoche

Mit Beginn der neuen Woche können wir in Llucmajor eine Reihe von Tagen mit klarem Himmel und Sonnenschein genießen. Am Montag und Dienstag bleiben die Temperaturen konsistent bei 16°C und der Wind hält sich leicht zurück. Mittwoch zeigt sich das Thermometer noch wohlwollender und klettert auf 17°C, während dichte Wolken den Himmel verdecken. Das Stimmungsbild ändert sich kaum am Donnerstag; die maximale Temperatur bleibt bei 17°C unter einem klaren Himmel.

Am Freitag allerdings, den 8. Februar, nimmt die Intensität der Bewölkung zu, und die Temperaturen sinken leicht auf angenehme 16°C. Etwas turbulenter zeigt sich das Wetter dann mit dem Auftreten von leichtem Regen am Samstag, und die Temperaturen gleiten auf 14°C herab.

Atmosphärische Bedingungen und Sonnenzeiten

Die Luftfeuchtigkeit bleibt weitestgehend in gemäßigten Bereichen, wohingegen der Luftdruck im Laufe der Woche eine fallende Tendenz zeigt. Besonders erwähnenswert sind die malerischen Sonnenauf- und Untergänge in Llucmajor. Der früheste Sonnenaufgang findet um 6:48 Uhr statt und die späteste Abenddämmerung erfolgt um 17:17 Uhr.

Fazit und Empfehlung

Das Wetter in Llucmajor bietet ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge und die Erkundung der schönen Landschaft Mallorcas. Vergessen Sie nicht, die warmen Sonnenstrahlen bei moderatem, aber erfrischendem Wind zu genießen. Behalten Sie jedoch auch den leichten Regen am Wochenende im Auge und planen Sie entsprechend.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.2.2024, 02:53:41. +++