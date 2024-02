Algaida, ein malerisches Dorf im Herzen von Mallorca, erwartet in der ersten Februarwoche ein herrliches Wetter, das sowohl Einheimische als auch Touristen begeistern dürfte. Die kommende Woche verspricht eine Mischung aus klarem Himmel, friedlichen Brisen und moderatem Niederschlag, eine ideale Kombination für jede Art von Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur zur Entspannung in der mediterranen Sonne.

Start in die Woche mit purer Sonne in Algaida

Am Samstag, den 3. Februar 2024, zeigt sich das Wetter in Algaida von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 16°C. Mit einer sanften Brise von nur 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 53% erwartet Besucher ein perfekter Tag, um die Natur oder die kulturellen Sehenswürdigkeiten der Region zu erkunden. Der Tag begrüßt Sie mit einem Sonnenaufgang um 6:54 Uhr und verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 17:09 Uhr.

Algaida verwöhnt mit stabilen Temperaturen und klarer Sicht

Die darauffolgenden Tage bis zum 7. Februar 2024 bleiben mit einem strahlenden blauen Himmel und einer gleichbleibenden Windgeschwindigkeit ein wahrer Genuss. Die Temperaturen klettern sanft auf bis zu 19°C am Mittwoch, was ideal für Ausflüge ans Meer oder lange Spaziergänge entlang der bezaubernden Feldwege Algaidas ist. Der geringe Wind und die niedrige Luftfeuchtigkeit von bis zu 41% machen das Wetter perfekt für Urlaubsschnappschüsse oder gemütliche Stunden in den Cafés des Dorfes.

Wende im Wetter: Wolken und Regenschauer kündigen sich an

Dennoch nimmt die schöne Wetterphase eine leichte Wendung um den 8. und 9. Februar. Die Tage werden von wechselhaftem Himmel mit vereinzelten Wolken und leichtem Regen begleitet. Die Temperaturen halten sich weiterhin bei angenehmen 17°C, aber der Wind nimmt auf 8 km/h zu, was zu einem frischeren Gefühl beitragen kann. Auch der Luftdruck zeigt mit einem Wert von 1000 hPa am Freitag einen leichten Abwärtstrend, was die Wahrscheinlichkeit von gelegentlichen Schauern erhöht.

Kühler Abschluss mit Niederschlag in Algaida

Zum Ausklang der Woche, am 10. Februar, empfängt die Wetterlage in Algaida ihre Bewohner und Besucher mit einem kühleren Händedruck. Mit Temperaturen, die auf 13°C fallen und leichtem Regen ist es ratsam, für Outdoor-Aktivitäten eine wasserfeste Jacke bereitzuhalten. Der Wind bleibt mit 8 km/h moderat, aber die frischere Luft lässt es empfehlenswert erscheinen, wärmere Kleidung griffbereit zu haben. Der Sonnenaufgang um 6:47 Uhr und der Sonnenuntergang um 17:17 Uhr geben dem Tag dennoch ausreichend Licht und bieten Gelegenheiten, das Beste aus jedem Moment zu machen.

