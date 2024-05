Mancor de la Vall Wettervorhersage: Temperaturen und Niederschlagsrisiko bis 20. Mai 2024 (13.5.2024)

Wettertrends und Klimaprognose für Mancor de la Vall, 13. Mai - 20. Mai 2024

Die Sonneninsel Mallorca besticht durch ihr mediterranes Klima und die malerische Gemeinde Mancor de la Vall macht da keine Ausnahme. Wenn Sie Planungen für die kommenden Tage haben, ist ein genauer Blick auf das Wettergeschehen unverzichtbar. Unsere Wetterprognose beginnt mit dem 13. Mai 2024, an dem sich der Himmel größtenteils bewölkt zeigt. Doch lassen Sie sich dadurch nicht täuschen, denn die Temperaturen liegen bei angenehmen 26°C. Ein leichter Wind von 3 km/h sorgt für eine erfrischende Brise bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 26%.

Wetterumschwung und Niederschlagsrisiko in Mancor de la Vall

Am 14. Mai ziehen dunklere Wolken auf, und die Wetterlage ändert sich. Leichter Regen sorgt für eine Abkühlung auf 24°C. Die angenehme Brise setzt sich fort, doch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 44% bei einem leichten Luftdruckabfall auf 1005 hPa.

Der 15. Mai bringt mit weiterem leichten Regen eine weitere Abkühlung auf 21°C, der Wind frischt dabei leicht auf 4 km/h auf, und der Feuchtigkeitsgehalt in der Luft nimmt zu auf ein moderates Niveau von 51%.

Sonne kehrt zurück nach Mancor de la Vall

Ab dem 16. Mai zeigt sich das Wetter in Mancor de la Vall von seiner besten Seite. Ein wolkenloser Himmel und klare Sicht sind zu erwarten, während die Temperaturen leicht auf 22°C steigen. Der Wind legt zu auf 6 km/h, sorgt aber bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 23% für keine Unannehmlichkeiten.

In den folgenden Tagen, vom 17. bis 18. Mai, stabilisieren sich die Temperaturen um 25°C mit klarem Himmel und angenehmem Wind, während die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt.

Wetterwechsel gegen Ende der Prognose

Am 19. Mai kündigt sich erneut ein Wetterwechsel an, mit Wolken und einem leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit bei gleichbleibenden 24°C. Abschließend, am 20. Mai, zeigt sich das Wetter unbeständig mit leichtem Regen und einer deutlichen Abkühlung auf 18°C und damit verbundenem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 65%.

Mit der Wettervorhersage für Mancor de la Vall sind Sie bestens für die nächste Woche informiert. Planen Sie Ihre Aktivitäten entsprechend und genießen Sie die schönen Tage auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.5.2024, 01:38:48. +++