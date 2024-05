Der Paseo Maritimo: eine Großbaustelle. Das Nachtleben am Hafen von Palma: brachliegend. Das Abraxas weg, Pacha weg, Titos weg und als letztes musste der Social Club die Pforten schließen. Was bleibt, ist allerdings mehr als ein Lichtblick.

Am Donnerstag (23.5.) öffnet das Lío nach der Winterpause wieder seine Pforten. Der High-End-Club, erbaut in den Ruinen des Titos ist allerdings mehr als ein gewöhnlicher Nachtclub. Er ist ein Varieté, Restaurant, Cabaret, Animation, Oper und Disco.

Bereits am Mittwoch gab es das Soft-Opening (insgesamt eines von Vieren). Nichts soll dem Zufall überlassen werden, deshalb dienen diese inoffiziellen Eröffnungen der Optimierung der Abläufe. Das Team, knapp 120 Mitarbeiter, soll die Möglichkeit bekommen, sich einzuspielen.

Laut, bunt, schrill

Vorneweg sollte der Gast wissen: Es wird laut. Und bunt. Und schrill. Ein Abend für Party-People, die das extravagante mögen. Das Lío ist kein Ort der Gespräche, dafür bietet der durchgängig voluminöse Sound, kaum Platz. Dem Gast wird eine dreistündige, krachend wuchtige Show dargeboten, bei der das dazu servierte Gänge-Menü des Sternekochs Andreu Genestra (kocht auch im Palma Restaurant „Aromata“) fast nur noch eine Nebenrolle spielt. Dabei ist besonders das Tomaten-Tatar (38 Euro) hinreißend. Die Preispolitik des Lío rechtfertigt sich über das Bühnenprogramm.

Für das Entertainment des Abends sorgen insgesamt 18 Ausnahme-Künstler, die immer wieder in neue Rollen schlüpfen. Sänger, Tänzer, Akrobaten jeden Geschlechts, sogar eine ausgebildete Opernsängerin schmettert zum Höhepunkt des dreistündigen Abends Puccinis „Nessun Dorma“ klangvoll unter dem tosenden Applaus des Publikums durch die gewölbeartigen Räume des einstigen „Titos“.

Claudelle Deckert sucht sich ihren Stripper aus

Unter den geladenen Gästen befanden sich auch einige deutsche Prominente wie Schlagersänger Roberto Blanco, Moderatorin Birgit Schrowange oder TV-Schauspielerin Claudelle Deckert, die zum Menstrip auf die Bühne geladen wurde. Ihren Stripper, der natürlich nicht bis aufs Ganze ging, durfte sie sich sogar - sehr zur Freude der ehemaligen „Unter uns“-Darstellerin – selbst aussuchen.

Nach dem knallbunten Abend aus Pop, Soul, Sex und Strip verwandelt sich das Lio in eine Discothek. Ab Mitternacht können Nachtschwärmer in die bis dahin ekstatisch aufgeladene Atmosphäre des Abends eintauchen. Für sie beträgt der Eintritt 25 Euro (inkl. Freigetränk).

Wer das ganze Spektakel genießen möchte, sollte reservieren. Pro Person wird – je nach Platz – ein Mindestverzehr von 150-200 Euro aufgerufen. Das Lío befindet sich in der Avenida Gabriel Roca 31 in Palma. Der Haupteingang ist mittlerweile wieder am Paseo Maritimo.