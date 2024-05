32 Grad auf Mallorca erwartet: Das Wetter wird sommerlich auf der Insel

Das Wetter auf Mallorca ist derzeit sehr wechselhaft. Nicht nur von Tag zu Tag, sondern mitunter von Stunde zu Stunde. Auf dicke Hagelkörner folgt Minuten später satter Sonnenschein. So geschehen in Cala Ratjada am Dienstag (21.5.). Über den Norden der Insel zog auch ein Gewitter, das für Hunderte Blitze sorgte. In den kommenden Tagen wird es nun sommerlich. Die Temperaturen sollen auf 32 Grad steigen.

Am Mittwoch geht es mit dem Wetter-Glücksrad weiter. Gewitter, Hagel, Regen, Sonne, blauer Himmel - von allem ist etwas dabei. Ab dem Abend beruhigt sich es etwas. Die Nacht wird bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad fast schon warm.

Um 6.27 Uhr geht die Sonne am Donnerstag auf. Es ist der Auftakt einer etwas konstanteren Wetterphase auf Mallorca. Laut Wetterkarte sollen nur am frühen Nachmittag rund um Sóller, Inca und Sa Pobla ein paar Regenwolken auftauchen, die ein paar Tropfen mit sich bringen dürften. Ansonsten bleibt es bei wenigen Wolken sonnig. Die Temperaturen erreichen in der Inselmitte Höchstwerte von 25 bis 26 Grad, an den Küsten ein paar Grad weniger. Um 21.05 Uhr geht die Sonne unter.

Ab Freitag steigen die Temperaturen

Am Freitag sollen es dann schon 28 Grad auf Mallorca werden. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Der spanische Wetterdienst Aemet vermag wenige Regentropfen nicht auszuschließen, gibt die Wahrscheinlichkeit aber als sehr gering an.

Ähnlich geht es am Wochenende weiter. Es wird überwiegend sonnig, wenngleich der Himmel nicht gänzlich unbedeckt ist. Die Temperaturen steigen weiter und knacken am Sonntag die 30-Grad-Marke. Am Montag sollen nach derzeitiger Prognose 32 Grad in Inca erreicht werden. Es wird wohl nur kurz heiß. Schon für den Dienstag prognostiziert Aemet nur noch Höchstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Die Wassertemperatur an den Stränden Mallorcas liegt derzeit um die 20 Grad.