Spanien probt für die EM in Deutschland auf Mallorca: Was die Tickets kosten und wann der Verkauf beginnt

Die spanische Nationalmannschaft kommt am Samstag (8.6., 21.30 Uhr) nach Mallorca, um im Stadion Son Moix die Generalprobe für die EM in Deutschland gegen Nordirland zu spielen. Der Kartenverkauf begann am Donnerstag, jedoch nur für Dauerkarteninhaber von Real Mallorca. Alle anderen müssen sich noch bis Freitagmittag (24.5.) 12 Uhr gedulden.

Der Ticketverkauf läuft über die Website des spanischen Fußballverbandes RFEF. Die Karten kosten je nach Kategorie zwischen 20 und 70 Euro.

Viele Tickets schon weg

Es ist möglich, dass es gar keinen freien Vorverkauf geben wird, wenn alle Tickets bereits von den Real Mallorca-Mitgliedern vergriffen sind. Denn pro Dauerkarte dürfen sechs Tickets gekauft werden. Stand Donnerstagmittag gibt es nur noch freie Plätze in den oberen Rängen auf der Haupt- und Gegentribüne.

Spanien trifft in der EM-Gruppe auf Kroatien, Italien und Albanien.