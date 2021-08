Die Corona-Krise zwingt so manchen Hotelier dazu, sein Haus zu verkaufen. Derzeit werden auf der Plattform Idealista allein auf Mallorca und den Nachbarinseln 67 Hotels zum Kauf angeboten, das sind rund 30 Prozent mehr als im vergangenen Jahr um diese Zeit.

Die aktuelle Tourismussaison läuft zwar insgesamt für die Branche besser als im vergangenen Jahr. Viele Unternehmer können die aufgenommenen Kredite jedoch nicht mehr tilgen und müssen aufgeben.

Insgesamt gibt es in Spanien 693 Hotels zu kaufen. Die teuerste Unterkunft auf Mallorca ist ein 600-Zimmer-Haus an der Playa de Palma für 34 Millionen Euro. Es gibt aber auch kleinere Objekte, so etwa ein Luxushotel in Sóller, das für 7,8 Millionen Euro zum Verkauf steht. /jk