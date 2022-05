Palma de Mallorca will jetzt auch für Urlauber aus den USA attraktiver werden. Die Stadt kündigte am Mittwoch (11.5.) an, 20 Millionen Euro in Playa de Palma zu investieren, um die Zone wettbewerbsfähiger zu machen. Die für Tourismus zuständige Stadträtin, Elena Navarro, bestätigte, dass die Playa aktuell "Priorität" hat, wenn es um Tourismuswerbung geht. "Unsere Strategie ist weiterhin, den Qualitätstourismus voranzubringen und die Playa de Palma in ein Urlaubsziel für das ganze Jahr zu verwandeln."

Stadt und Stadtwerke investieren in die Playa de Palma Navarro erklärt, dass in diesem Jahr der Fokus auf dem nordamerikanischen Markt liegt. Ab dem Sommer gibt es wöchentlich drei Direktflüge zwischen New York und Palma. In den USA, aber auch in Frankreich und Deutschland soll spezifisch geworben werden, um Palma auch außerhalb der Hauptsaison als Urlaubsort zu präsentieren. Auch Palmas Stadtwerke Emaya investieren in die Playa. Für 10 Millionen wollen sie die Infrastruktur renovieren. Diese müsse an das Wachstum der Bevölkerung und des Tourismus in den vergangenen 50 Jahren angepasst werden, heißt es vom Geschäftsführer der Stadtwerke Manuel José Menéndez. Die größten Projekte sind der Bau der neuen Pumpstationen Clot d'en Bernadet und La Ribera. Außerdem werden das Trinkwassernetz und die Kanalisation in mehreren Straßen renoviert. Hotelbetreiber brauchen sich trotzdem keine Sorgen zu machen: "Ab Juli werden wir die Bauarbeiten vor allem in Strandnähe unterbrechen", sagte Menéndez.