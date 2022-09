Vom 12. Oktober bis zum 20. November können in den Geschäften von Palma de Mallorca wieder Gutscheine eingelöst werden. Bei teilnehmenden Läden gibt es für Einkäufe im Wert von mindestens 35 Euro einen Rabatt von 20 Euro. Jeder Bürger kann bis zu acht solcher Gutscheine einlösen und damit bis zu 160 Euro einsparen. Das teilte der Bürgermeister von Palma, José Hila, in einer Pressekonferenz am Dienstag (6.9.) mit. Neben Mode-, Schuh- und Lebensmittelgeschäften können in diesem Jahr auch Service-Betriebe wie Tierärzte, Friseure, Zahnärzte, Physiotherapeuten und Mechaniker teilnehmen.

Im vergangenen Jahr konnten auch Nicht-Residenten teilnehmen Im vergangenen Jahr gab es bereits eine solche Gutscheinaktion im November, bei der allerdings Gutscheine im Wert von 15 und nicht 20 Euro gab. Damals konnten sowohl Residenten als auch Besucher sich Gutscheine herunterladen. In diesem Jahr reicht es, beim Einkauf um den Preisnachlass zu bitten und den spanischen Personalausweis oder NIE vorzuweisen. Ob auch dieses Mal wieder Besucher mit eingeschlossen sind, wurde noch nicht bekannt gegeben. Palma investiert fast zwei Millionen Euro in die Kampagne, insgesamt bringt die Stadt 96.164 Gutscheine im Wert von 20 Euro in Umlauf. "Es ist eine Investition in den Einzelhandel, die zeigen soll, welchen Wert Unternehmer und Freiberufler in dieser Stadt haben", sagt Hila. Ab 12. September können sich Unternehmen für die Aktion anmelden. Im vergangenen Jahr nahmen 280 Geschäfte daran teil, der Stadtrat erwartet in diesem Jahr eine noch höhere Beteiligung. Die Gutscheine werden in drei Phasen an die teilnehmenden Geschäfte verteilt, je nachdem, wie viele Bons in den einzelnen Läden eingelöst werden.