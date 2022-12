Die Balearen-Regierung hat einen Ersatz für die scheidende Generaldirektorin für Tourismus, Rosana Morillo, gefunden: Am Montag (12.12.) wurde Isabel Vidal als Nachfolgerin präsentiert. Vidal war der Öffentlichkeit bislang vor allem als Chefin des Hoteliersverbands der Playa de Palma bekannt, ein Amt, das sie seit 2019 innehatte. Zudem leitete die studierte Psychologin das Familienunternehmen Horum Hotels & Vilas. Sie hat einen Master im Bereich Hotelmanagement abgeschlossen.

Tourismusminister Iago Negueruela blieb damit seiner Linie treu, den Posten mit Fachkräften aus der Tourismusbranche zu besetzen. Vidals Vorgängerin Morillo, die als Staatssekretärin für Tourismus nach Madrid abberufen wurde, war zuvor jahrelang in führenden Positionen bei Personalabteilungen großer Hotelketten der Insel beschäftigt.

Angriffslustige Verbandsvorsitzende

Vidal ist eine interessante Wahl, da sie bislang als angriffslustige Verteidigerin der Anliegen der Hoteliers galt – und in dieser Position vor allem mit der Stadtverwaltung von Palma und gelegentlich auch mit der Balearen-Regierung kollidierte - etwa in der Frage der Touristensteuer. Tourismusminister Negeruela erklärte, die Positionen Vidals stellten kein Problem dar: "Als Vorsitzende eines Verbandes gibt man die Ansichten der Organisation wieder. Für uns gilt: Wenn sie unser Angebot annimmt, dann tritt sie in die Regierung ein. Ich habe nie alle unsere Generaldirektoren befragt, welche Meinung sie zu allen Themen haben, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit behandeln."

Negueruela lobte Vidal als "hochprofessionell" und unterstrich ihre Kenntnis sowie ihre guten Verbindungen der Hotel- sowie der Tourismusbranche. Dass Vidal sich sechs Monate vor der Regionalwahl entschieden habe, diesen wichtigen Posten anzunehmen, zeuge von ihrem "Mut", so der Tourismusminister.

Dank für Rosana Morillo

Negueruela nutzte den Anlass ebenfalls, um sich bei der scheidenden Generaldirektorin Morillo zu bedanken, der er eine "großartige Arbeit" während der vergangenen drei Jahre attestierte.

So reagieren die Hoteliers

Die Hoteliersvereinigung Mallorca Fehm und der Verband der Hotelketten ACH zeigten sich erfreut über die Ernennung Vidals auf den neuen Posten. Dies und die Berufung Morillos nach Madrid bewiesen, welch eine wichtige Rolle das Hotelgewerbe für die Wirtschaft der Balearen hat, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Verbände erhoffen sich von der neuen Generaldirektorin, dass sie Themen in Gang bringe, die bislang liegen geblieben seien, etwa die Verteilung der EU-Fördergelder.