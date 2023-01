Der Winterschlussverkauf auf Mallorca hat begonnen: Seit Samstag (7.1.) bieten sowohl die großen Warenhäuser und Modeketten als auch der traditionelle Einzelhandel wieder deutliche Rabatte auf Winterkleidung. Einige Geschäfte hatten bereits direkt nach Neujahr mit den Preisnachlässen begonnen, die meisten warteten aber bis zum traditionellen Startschuss.

Einen Strich durch die Rechnung macht den Geschäftsleuten bislang das Wetter. Sollte es weiterhin so mild bleiben, dürfe es schwierig werden, die Lager zu leeren, sagte der Präsident der Vereinigung der Einzelhändler in der Einkaufsstraße Jaume II, Pedro Mesquida. „Die Einzigen, die sich Winterjacken gekauft haben, waren Ausländer im Urlaub, bevor sie wieder in ihre Heimat geflogen sind“, so der Inhaber einer Boutique.

Dezember war ein schwacher Monat

Dem Winterschlussverkauf kommt in diesem Jahr für viele Einzelhändler eine bedeutende Rolle zu, denn der Dezember war für viele von ihnen auch aufgrund der Inflation ein schwacher Monat. Dazu kommt, dass sich unter dem Christbaum immer weniger Mode findet. Der Schwerpunkt liegt inzwischen auf Technologie.

Die Rabatte, so die Einzelhändler, bewegen sich in diesem Jahr zwischen 20 und 50 Prozent. Mehr sei angesichts der allgemeinen Preissteigerungen nicht drin. Ganz vereinzelt seien Angebote bis zu 70 Prozent nicht auszuschließen, sagte der Präsident der Einzelhändler-Vereinigung Afedeco, Antoni Gayà. /jk