Die spanische Gesellschaft für Flugsicherung Enaire verlegt ihr Kontrollzentrum vom Flughafen Mallorca auf den Flugplatz Son Bonet in der Gemeinde Marratxí. Das gab das öffentliche Unternehmen am Dienstag (30.1.) bekannt. Der Kontrollturm, der den unmittelbaren Luftverkehr am Flughafen überwacht, bleibt aber wie gehabt am Airport Son Sant Joan.

Das sind die Gründe für den Umzug Enaire gab gleich eine ganze Batterie an Gründen für den Umzug bekannt: So sei das Ziel unter anderem die Erweiterung der Räumlichkeiten für Geräte zur Flugüberwachung. Letztere sollen zudem modernisiert werden. Des Weiteren soll ein eigener Notfallraum eingerichtet werden, der sich örtlich getrennt von den bisherigen Einrichtungen befindet. Das soll die Resilienz in kritischen Situationen erhöhen. Enaire geht zudem davon aus, dass durch eine Umstrukturierung die Abläufe optimiert werden können. Dies würde zum einen die Qualität der Dienstleistungen erhöhen, zum anderen könnten dadurch Vorgaben im Bereich der Energieersparnis und der Nachhaltigkeit erfüllt werden. Der Schritt sei auch durch die derzeitigen Umbauarbeiten am Flughafen, die vor allem dem Komfort der Passagiere dienen, begründet, hieß es von Enaire. Es sei demnach deutlich teurer, die eigenen Bedürfnisse an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen als einfach umzuziehen. Keine Beeinträchtigung der Dienstleistungen Das Unternehmen betonte, der Umzug ziehe keinerlei Beeinträchtigung der Dienstleistungen nach sich. Auch die im internationalen Vergleich durchaus konkurrenzfähigen Tarife von Enaire würden nicht angehoben. Derzeit arbeite man gemeinsam mit dem Flughafenbetreiber Aena an einem Plan, um den Umzug so effizient wie möglich über die Bühne zu bringen. Das Kontrollzentrum auf Mallorca ist eines von fünf, das spanienweit sowohl die Starts und die Landungen als auch die Überflüge kontrolliert. Die anderen befinden sich in Madrid, Barcelona, Sevilla und auf der Kanareninsel Gran Canaria. /pss