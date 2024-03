Der Flughafen Mallorca ist zum zweiten Mal hintereinander zum "besten Flughafen Europas" in der Kategorie der Airports mit 25 bis 40 Millionen Passagieren gekürt worden. Diese Auszeichnung vergibt der sogenannte Airports Council International (ACI) mit Sitz im kanadischen Montreal. Wie schon im vergangenen Jahr wurde der Inselairport nicht als einziger in dieser Kategorie ausgezeichnet. Auch die Flughäfen von Kopenhagen, Malpensa in Mailand und Zürich dürfen sich über den Sieg in der Kategorie freuen.

"Ergebnis großer Anstrengungen"

Flughafen-Chef Tomás Melgar zeigte sich beglückt über den Preis, da "diese Auszeichnung das Ergebnis der großen Anstrengungen aller am Flughafen tätigen Mitarbeiter ist. Es ist sehr erfreulich, diese Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge zu erhalten, insbesondere in der Zeit der Umgestaltung des Flughafens, in der wir uns befinden".

Der Preis für den Flughafen von Palma de Mallorca ist bereits die vierte Auszeichnung in den zurückliegenden Jahren. Im Jahr 2021 wurde der Airport inmitten der Corona-Pandemie als derjenige mit den besten Hygiene-Standards gegen Covid-19 in Europa ausgezeichnet. 2022 bekam der Flughafen den Preis "The Voice of the Customer", weil die Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Passagiere besonders aufmerksam berücksichtigt werden.

Auch zahlreiche andere Airports in Spanien ausgezeichnet

Der Flughafen Mallorca ist nicht der einzige in Spanien, der eine Auszeichnung der ACI ergattern konnte. In der Kategorie "Airports mit weniger als zwei Millionen Passagieren" wurden El Hierr, Girona, Reus, Murcia und Almeria ausgezeichnet. In der Kategorie "bis fünf Millionen Passagiere" erlangte Mallorcas Nachbarinsel Menorca den Preis. Der Flughafen Alicante-Elche konnte sich in der Kategorie "15 bis 25 Millionen Passagiere" durchsetzen. In der Kategorie der größten Airports ab 40 Millionen Passagieren im Jahr 2023 wurde Barcelona-El Prat ausgezeichnet. Wie schon im vergangenen Jahr schaffte es auch diesmal kein deutscher Flughafen in den Kreis der prämierten Airports.