Alles neu - so kommen die Bauarbeiten am Flughafen Mallorca voran

Die britischen Fluggäste, die im April auf Mallorca eintreffen, werden sie als erste benutzten können: Eine neue Überführung verbindet das erweiterte Terminal mit dem neuen Abflugbereich A. Die im Februar montierte Metallkonstruktion ist inzwischen verglast, und es finden abschließende Arbeiten statt. Die Überführung ist Teil eines umfassenden Projekts, mit dem der Flughafen Son Sant Joan - je nach Lesart - derzeit umgebaut oder erweitert wird.

Bis das neue Terminal A mit seinen fünf neuen Fluggastbrücken voll in Betrieb ist, wird es jedoch noch bis zum Sommer dauern. Und bis der durch diese Erweiterung gewonnene Raum im Terminalgebäude genutzt werden kann, wohl bis November.

Die neue Überführung. / Miguel Vicens

Neue Sicherheitsschleusen ab November

Dann sollen im zweiten Stock des Komplexes die neuen Bereiche zur Gepäckabfertigung montiert werden - und direkt dahinter die Sicherheitsschleusen, die vom vierten Stock hierherziehen werden. Dank der neuen Geräte zur Durchleuchtung des Gepäcks wird es nicht mehr nötig sein, Flüssigkeiten im Handgepäck separat zu scannen, wie es heißt. Zudem soll es dann eine extra Schlange für solche Passagiere geben, deren Gepäck näher inspiziert werden muss. Auf diese Weise werde die Abfertigung beschleunigt.

Bushaltestelle im April fertig

Auch bereits im April soll die runderneuerte Haltestelle für die städtischen Linienbusse (EMT) und die Überlandbusse (TIB) offiziell in Betrieb gehen. Die Veränderungen sind Teil der Umgestaltung des gesamten Außenbereichs und sollen einen besseren Verkehrsfluss als bislang ermöglichen. Konkret wurden die beiden bislang örtlich getrennten Haltestellen am selben Standort zusammengelegt, um ankommenden Fluggästen eine leichtere Orientierung in Sachen öffentlicher Nahverkehr zu ermöglichen. Die nötigen Bauarbeiten sind abgeschlossen, es stehen aber noch Markierungsarbeiten aus.

So sieht die neue Parkzone am Flugahfen Mallorca aus. / Aena

Anbau von Parkhaus: Arbeiten an Fassade

Rasch vorangehen auch die Arbeiten für einen siebenstöckigen Erweiterungsbau des Parkhauses, derzeit wird die gläserne Fassade fertiggestellt. Hier entsteht eine neue Rampe für eine separate Ausfahrt der Mietwagen. Auf dem Dach des Hauptgebäudes werden derzeit Solarmodule installiert.

Ein bisschen mehr Geduld gefragt ist noch bei den Arbeiten in Modul D, wo der Flughafenbetreiber Aena drei neue Fluggastbrücken installiert.

Kritik von Umweltschützern

Mit kritischen Augen sieht die Arbeiten unterdessen die balearische Umweltschutzorganisation Gob. Sie kritisiert, dass der Umbau letztendlich eine weitere Steigerung des Flugvolumens und eine Verschärfung der Probleme zur Folge habe, die der Massentourismus auf Mallorca verursache. Die Aktivisten stellten am Freitag (15.3.) eine neue Kampagne vor, bei der zusammen mit der internationalen Initiative "Stay Grounded" Limits für den Flugverkehr zugunsten alternativer, nachhaltiger Reisemöglichkeiten gefordert werden.