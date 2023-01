Wenn sich wieder halb Palma de Mallorca in Rauchschwaden hüllt und es an jeder Ecke nach Grillgut riecht, dann weiß der oder die Eingeweihte: Es ist Vorabend des Stadtfestes Sant Sebastià. Zum ersten Mal nach der Corona-Pandemie ist an diesem Donnerstag (19.1.) das Rudelbrutzeln wieder möglich.

Wo in Palma de Mallorca zu Sant Sebastià gegrillt wird An vielen Plätzen – so etwa an der Plaça Major, der Plaça Joan Carles I, der Plaça de l’Olivar, der Plaça Cort und der Plaça de la Reina – stehen am Abend insgesamt 378 große Grills, die die Einheimischen mit Würsten und Fleisch bewaffnet stürmen. Und auch Vegetarier müssen nicht zu Hause bleiben, für sie gibt es eigene Grillstellen, ebenfalls vorwiegend an den großen Plätzen. Typische Würste zu Sant Sebastià in Palma de Mallorca Wenn Sie sich mit Ihren Freunden verabreden, geht es vielleicht darum, wer welches Grillgut mitbringt. Typisch sind Würste in verschiedenen Formen, vor allem: llonganissas (die dünnen, länglichen Sobrassadas) und die Blutwurst botifarró. Andere bringen botifarra catalana (katalanische Bratwurst) oder Fleisch mit, etwa panceta (Schweinespeck) oder lomo (Lende). Tipps für ein erfolgreiches Sant Sebastià in Palma de Mallorca Wichtige Frage bei der Verabredung: ¿Quién lleva la pinza/las pinzas? (Wer bringt die Grillzange mit?) Um Teller (los platos), Servietten (las servilletas) und eventuell Besteck (los cubiertos) sollte sich jeder selbst kümmern. Da Einweggeschirr (platos desechables/de un solo uso) immer mehr verpönt ist, sollte man auch eine Tüte für die schmutzigen Teller (los platos sucios) dabeihaben. Eine Tupperdose (un túpper/táper) ist für die Reste (las sobras) praktisch. Manche mögen mostaza (Senf), mayonesa (Mayonnaise) oder kétchup (Ketchup) zum Fleisch. Komplett wird das Abendessen mit pan (Brot), vino (Wein) und postre (Nachtisch).