Langjährige Zuschauer der Sendung "Goodbye Deutschland" haben am Freitag (19.4.) um 22.20 Uhr die Möglichkeit, sich an verschiedene Mallorca-Auswanderer zurückzuerinnern. Vox zeigt ein Insel-Spezial, das erstmals am 20. Januar 2020 im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Familie Robens trifft eine Entscheidung, die sie bitter bereuen

Auch Caro und Andreas Robens sind mit dabei. Sie sind am Montag (22.4.) zudem in einer Sonderfolge der Vox-Sendung "Die Deko-Profis" zu sehen.

Wie es in der Programmbeschreibung des Senders zur Folge heißt, haben sich die Bodybuilder unsterblich verliebt – in Bulli, eine kanarische Dogge aus dem Tierheim. Sie nehmen den Hund bei sich auf, heißt es. Doch das ist eine Entscheidung, die sie bitter bereuen und teuer bezahlen werden, denn Bulli hat ein Problem mit den beiden Hunden der Bodybuilder.

Noch mehr Mallorca-Auswanderer

Eine weitere Protagonistin ist Carola Kramer. Ihre Wohnung steht laut der Programmbeschreibung auf einem Privatparkplatz in Arenal. Es handelt sich dabei nicht um eine gewöhnliche Unterkunft, sondern einen alten, umgebauten Geldtransporter. Die Auswanderin kämpfe sich auf der Insel ohne Job, ohne Geld und ohne fließendes Wasser jeden Tag aufs Neue durch, liest man weiter. Um zu duschen oder die Toilette zu benutzen, wendet sie sich an ihre Nachbarn. Obwohl Kramer laut der Programmbeschreibung von Vox einst die berühmteste Promoterin der Insel war, ist nun ihre Existenz bedroht.

Geht der Plan von Familie Koch auf?

Und dann ist da noch Familie Koch: Sie investiert in die Zukunft ihrer vier Kinder. Die Kochs besitzen laut der Programmbeschreibung bereits ein Hotel und ein Restaurant in Arenal. Nun wollen sie an einem günstig gelegenen Standort noch ein zusätzliches Lokal aufmachen. Doch geht der Plan auf? Vier Kinder, drei Geschäfte - die Kochs müssen erfinderisch werden, um alles unter einen Hut zu bringen.

Seit wann auf Mallorca gedreht wird

Seit 2006 begleitet VOX in der Doku-Soap "Goodbye Deutschland" Deutsche, die ihr Glück im Ausland versuchen wollen. Seit 2008 dreht der Sender regelmäßig auf Mallorca und begleitet die Protagonisten bei ihren ersten Schritten auf der Insel. Auch der Alltag bereits etablierter Auswanderinnen und Auswanderer wird dokumentiert. Wie viele Auswanderer wurden hier über all die Jahre begleitet wurden, ist nicht bekannt. Eines steht aber fest: Es waren und sind überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den Auswanderern, die es in andere Länder verschlagen hat.

Zu den Auswanderern, die Vox schon seit vielen Jahren begleitet, gehören laut einem Sendersprecher Caro und Andreas Robens, die in der Wiederholungsfolge vom (19.4.) zu sehen sind, Peggy Jerofke und Steff Jerkel sowie Tamara und Marco Gülpen.

So läuft die Auswahl der Kandidaten ab

Laut dem Sendersprecher zeige Vox "sympathische Auswanderer, die sich mit Haut und Haar ihrem Neustart auf der Insel verschrieben haben und mit spürbarer Leidenschaft und Energie ihren Traum verfolgen." Besonders interessant für die Zuschauer seien zudem die Themen Familie, Schule und Beziehung.

Vor allem Zuschauer, die das Format seit Jahren mitverfolgen und auch regelmäßig auf Instagram und Co. schauen, was die Auswanderer aktuell so treiben, stellen sich wohl die Frage, warum die Folgen oft so zeitversetzt ausgestrahlt werden. Das habe verschiedene Gründe, erklärte ein Sprecher. "So sollen auch Deutsche, die in anderen Ländern leben, gezeigt werden. So erwartet die Zuschauer ein Mix aus verschiedenen Destinationen."