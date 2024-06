Seit einigen Tagen laufen auf Mallorca Dreharbeiten für einen neuen Film der Streaming-Plattform Netflix. Nun ist bekannt, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Wie der Online-Gigant auf MZ-Anfrage bestätigte, handelt es sich bei dem deutschen Film "Fall For Me" – der Titel war bereits angekündigt worden – um einen Erotik-Thriller, der voraussichtlich noch dieses Jahr auf der Plattform zu sehen sein wird.

Darum geht es in "Fall For Me" In einer Pressemitteilung gab Netflix Folgendes über die Handlung bekannt: "Lilli reist auf die sonnenverwöhnte Insel Mallorca, um abzuschalten und ihre kleine Schwester Valeria zu besuchen. Bei Lillis Ankunft enthüllt Valeria ihr sowohl die überstürzte Verlobung mit dem charmanten Franzosen Manu, als auch den gemeinsamen Plan, in ein luxuriöses B&B zu investieren. Lilli ist misstrauisch. Beim Versuch, mehr über den Verlobten ihrer Schwester zu erfahren, lernt sie den deutschen Nachtclub-Manager Tom kennen. Bereits bei ihrer ersten Begegnung knistert es gewaltig zwischen den beiden und sie können sich der gegenseitigen Anziehungskraft nicht entziehen. Eine aufregende Affäre entspinnt sich, die Geheimnisse und Gefahren in sich birgt." Das ist zu den Schauspielern und der Regie bekannt Für die Hauptrollen in dem von der Firma W&B Television (u.a. "Das Leben der anderen") produzierten Film konnten Svenja Jung und Theo Trebs gewonnen werden. Weitere Rollen übernehmen Thomas Kretschmann, Tijan Marei, Antje Traue, Victor Meutelet und Lucia Barrado. Das Drehbuch stammt von der südafrikanischen Regisseurin und Autorin Stefanie Sycholt. Regie führt die Deutsch-Amerikanerin Sherry Hormann, die unter anderem für ihren 2009 erschienenen Film "Wüstenblume" bekannt ist. Stasi in der Tramuntana: So viel Mallorca steckt in der deutschen Netflix-Serie "Kleo" Die Dreaharbeiten dauern MZ-Informationen zufolge noch bis Anfang Juli an. Neben Palma – wo unter anderem im ehrwürdigen Palau March gedreht wird – sind auch Aufnahmen an anderen Orten auf der Insel geplant. /pss