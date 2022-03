Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschalnd" bekannten Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel suchen für ihr Restaurant Martiki in Cala Ratjada zum Saisonstart noch neue Mitarbeiter. Die Wiedereröffnung ist für den 15. oder 16. April geplant. "Wir hatten gestern eine Treffen mit Architekten und Ingenieuren vom Rathaus. Dort hat man uns zugesagt, dass wir Mitte April öffnen können, obwohl die Promenade noch fertig umgebaut werden muss", so Steff Jerkel zur MZ.

Die größte Änderung nach vielen Monaten der Bauarbeiten: Der öffentliche Spazierweg soll in Zukunft direkt am Meer verlaufen. Bisher war dieser Bereich auf weiten Teilen der kurvigen und nicht immer gleich breiten Promenade den Gästen der gastronomischen Betriebe vorbehalten. Laut den Plänen des Rathauses rücken die Terrassen nun unmittelbar an die Lokale heran. Steff Jerkel und Peggy Jerofke verlieren ihren Außenbereich nicht ganz, er wird in Zukunft aber deutlich kleiner sein.

Diese Mitarbeiter werden gesucht

Um erfolgreich in die neue Saison zu starten, suchen die beiden noch einige Mitarbeiter, die ihr Team komplett machen:

eine Küchenhilfe

drei Kellner

einen Barkeeper

einen Spüler

Bewerbungen bitte per E-Mail an jerofkepeggy@gmail.com schicken.

"Wir suchen deutschsprachiges Personal, das bereits Erfahrung in den Bereichen mitbringt. Andere Voraussetzungen gibt es nicht", so Jerkel, der seinen Angestellten auf Wunsch auch eine Wohnmöglichkeit in dem Ort zur Verfügung stellt. Im vergangenen Jahr habe das 23-köpfige Team fast ausschließlich aus Spaniern bestanden. "Wir wollen gerne auch weiterhin viel mit Spaniern zusammenarbeiten. Die Hälfte es Teams sollte jedoch auch deutschsprachig sein", so Jerkel. Wichtig sei daher, dass das neue Personal so gut Deutsch spricht, dass es keine Missverständnisse mit Kunden gebe. "Zudem plaudern deutsche Kunden auch gerne mal", weiß der Gastronom. Auch das sollte also möglich sein. Geplant ist, dass das Martiki von April an ganzjährig geöffnet hat.

Seit 14 Jahren leben der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. Die Fans konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Schon lange gehören Peggy und Steff zu den Stars von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wird. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki". Derzeit planen sie, auf den Kanaren ein zweites Martiki zu eröffnen. Ein Lokal haben sie dafür aber noch nicht.