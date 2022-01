Der aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderer Steff Jerkel hat auf seinem Instagram-Profil angekündigt, Mallorca zum Ende der Saison zu verlassen. Seine Partnerin Peggy Jerofke und die gemeinsame Tochter Josephine werden auf der Insel bleiben, schrieb Jerkel am Sonntag (23.1.) auf seinem Profil und dementierte gleichzeitig auch die Trennungsgerüchte um ihn und seine Partnerin Peggy Jerofke: "Und nein, wir sind nicht getrennt. Aber es muss sein, da wir uns woanders etwas aufbauen wollen", so die Worte des Auswanderers.

An welchem Ort Jerkel künftig anzutreffen sein wird und sich etwas Neues aufbauen will, lässt er in dem Post offen. Fans des Vox-Formats "Goodbye Deutschland" könnten in der Folge am 31.1. um 20.15 Uhr mehr erfahren. Hündin Kiki werde Jerkel mit nach Deutschland nehmen, Partnerin Peggy Jerofke und Tochter Josephine werden pendeln müssen – "erst einmal für sechs Monate", erklärt Jerkel auf Instagram.

In der Programmbeschreibung des Senders liest man, dass der Auswanderer offenbar vorhat, sich auf einer anderen spanischen Insel etwas aufzubauen, und zwar auf Gran Canaria. Dort will er ein zweites Restaurant eröffnen. Auf Mallorca sehe die Zukunft für ihn und Partnerin Peggy Jerofke derzeit nicht gerade rosig aus. Die spanischen Beamten wollen ihm die Terrasse dicht machen. Das Problem: Partnerin Peggy will auf keinen Fall nach Gran Canaria ziehen. Doch eine Trennung auf Zeit würde das Familienleben der Auswanderer auf den Kopf stellen.

Der Klempner und die Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau leben seit etwa 14 Jahren auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. Die Fans konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Schon lange gehören Peggy und Steff zu den Stars von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wird. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das Martiki. Erst vor wenigen Monaten waren die Auswanderer auch in dem RTL-Reality-Format "Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" zu sehen. Sie landeten auf dem dritten Platz.