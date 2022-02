Der Baulärm übertönt die Schreie der Möwen, die sich um einen Fischkutter im Hafen von Cala Ratjada tummeln. Wer auf Ruhe in erster Meereslinie hofft, der ist im Küstenort in diesem Winter falsch. Große Teile der Promenade sind abgesperrt. Wo sonst Spaziergänger oder Cafébesucher die Sonne genießen, türmen sich seit Wochen Erde und Steinbrocken. Am 22. März soll alles fertig sein, heißt es. Viele der angesiedelten Gastronomen bezweifeln, dass es tatsächlich so schnell geht. Und einige trauern jetzt schon ihren Außenbereichen direkt am Meer nach. Denn die Arbeiten machen den Paseo Marítimo nicht nur sicherer, sondern strukturieren auch seine Nutzung neu.

Mehr zum Thema Diese Arbeiten stehen am Hafen und der Promenade von Cala Ratjada an