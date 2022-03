Unsicherer Saisonbeginn auf Mallorca für "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Kathrin Mermi-Schmelz Die TV-Auswanderin ist an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort in Österreich gestürzt und muss nun operiert werden. Eigentlich wollte sie im April auf die Insel zurückkehren und in einem Restaurant in Peguera anfangen