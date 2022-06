Der Sender Vox strahlt am Montag, den 27. Juni, um 20.15 Uhr eine neue Folge des beliebten Auswanderer-Formats "Goodbye Deutschland - Die Auswanderer" aus, bei der es um Mallorca geht. Laut der Programmvorschau werden wir sehen, wie Jürgen ohne seine Familie auf die Insel auswandert, um ein Spaßlokal zu eröffnen. Schon bald fließen Tränen. Unterschätzt der Auswanderer die Sehnsucht nach seiner Familie?

Bei dem Lokal handelt es sich um das Anno 66 in Cala Ratjada, das die MZ im März vorgestellt hatte. Für Montag ist dort ein Public Viewing angesetzt, für das aber laut einem Hinweis auf Instagram reserviert werden muss.

Auch geht es in der Episode um Steff Jerkel und Peggy Jerofke. Den beiden ist das Lachen vergangen, denn mit ihrem Lokal in Cala Ratjada direkt am Wasser gibt es viele Probleme: Die Gemeinde hat die Promenade aufgerissen. Statt Meeresrauschen: Baustellenlärm.

Die Bauarbeiten verzögern sich

Eigentlich hatte das Rathaus ihnen zugesagt, dass sie ihr Martiki inklusive neuem Außenbereich wie geplant eröffnen könnten, doch die Bauarbeiten verzögern sich, und somit verschiebt sich auch die Eröffnung. Auch sonst haben Steff und Peggy viel um die Ohren. Geräte von Gas auf Elektro umstellen, die Möbel endgültig anpassen, auf die Lieferung einer Plasma-High-End-Lüftungsanlage warten.

Seit 14 Jahren leben der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. Schon lange gehören Peggy und Steff zu den Stars von "Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wird.